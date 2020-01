Pešán o hokejové krizi: Radši konám, než o věcech jen mluvím

Již patnáct let nedokázala česká hokejová reprezentace do 20 let získat medaili na mistrovství světa. Podle šéftrenéra Českého svazu ledního hokeje Filipa Pešána je neúspěšná snaha o posun mezi absolutní špičku reálným obrazem současného českého hokeje. Pešán, který nastoupil na svaz loni v květnu, věří, že se mu podaří situaci změnit. Výsledky současné práce se ale podle něj projeví až za řadu let.

"Kdo viděl diametrální rozdíl mezi námi a Švédskem (ve čtvrtfinále), tak jiné ambice než ty, které máme v současnou chvíli, mít nemůžeme. To je realita. Chceme se udržet v nejlepších skupinách mistrovství světa, hrát nejlepší turnaje pro další ročníky, které doufáme, že budou lepší. Pro ročníky, které přijdou třeba za deset let. Pak bude vidět práce, která se smysluplně děje," řekl Pešán na setkání s novináři. "Jestli má někdo pocit, že Pešán přijde na svaz, bouchne rukou do stolu a vyhrají se dvacítky, tak já to nevidím," podotkl Pešán.

Pešán se po nástupu na svaz snažil nejprve zmapovat situaci. "Furt je mi vyčítáno, že jsem nevydal nějaké desatero nebo velké prohlášení. Já radši věci dělám, než o nich mluvím. Než chcete něco měnit, musíte také poznat realitu. A v této fázi se osobně nacházím," řekl Pešán a dodal, že jistou změnou už je například redukce elitních juniorských a mládežnických soutěží. Zavedeny jsou i postupy a sestupy mezi soutěžemi. "Chceme, aby podoba mládežnických soutěží trvala další čtyři roky. Chceme přestat měnit systém soutěží z roku na rok," uvedl.

Úprav se podle všeho dočkají i akademie, kterých je nyní příliš mnoho. "Osobně jsem si jako jeden z úkolů dal snížit počet akademií nebo vytvořit superakademie. Podle mého se jejich počet strašně rozrostl a teď nevíme, co s tím," prohlásil Pešán.

Podle něj je na vině enormní tlak velkých postav české hokejové historie na jeho předchůdce Slavomíra Lenera. "Uvěřilo se, že mluví o dobru pro český hokej, ale mluvili o dobru pro svůj klub. Svaz musí být daleko tvrdší, přísnější a stát si za svým rozhodnutím," řekl Pešán. Doplnil, že poprvé jeden z klubů v blízké budoucnosti o status akademie přijde.

Základem je dennodenní práce

Jako chybu označil s odstupem i rozhodnutí svazu z roku 2017 postupně rozšiřovat první ligu, aby v ní mohli hrát mladí hokejisté. Funkcionáři totiž věřili, že prostor dostanou hráči pro nedávno skončený juniorský šampionát. Nakonec se do nominace dostali tři hráči z Litoměřic, což je tým podporovaný svazem, jeden z Frýdku-Místku a jeden z Benátek nad Jizerou.

"Svaz vyšel maximálně vstříc požadavkům klubů, které prosily o zavření soutěže, aby mohli hrát mladí hráči, a když se tak stane, tak se tak neděje. Svaz musí přestat naslouchat lžím ze strany klubů a dalších lidí, kteří slibují a poté kritizují a neplní. Mladí hráči v první lize nehrají, nedostávají šanci a uměle vytváříme pseudošanci hráčům v Litoměřicích," uvedl Pešán.

Český hokej je podle jeho názoru odrazem společnosti. Ke změně současného stavu je potřeba například zlepšit jeho financování. "Vytvořit centra, větší státní podpora pro kluby, větší státní podpora pro financování trenérů a dalších projektů. Tím se zlepší kvalita lidí, kteří budou v hokeji dělat. Na klubové úrovni je ve spoustě případů celý klub financován jen ze soukromých zdrojů," podotkl Pešán. "Ke zlepšení dojde také působením na trenéry, na rodiče a na hráče. Změnit atmosféru, pohled. A v neposlední řadě přestat sedět doma v paneláku a kritizovat, jak se všechno dělá špatně," řekl.

Podle Pešána si hokejový svaz dobře současnou situaci uvědomuje, změnit ale může jen určité věci. "Základ je dennodenní práce v klubech, dennodenní výchova trenérů. A tam svaz dělá, co může. Pešán nemůže být na 250 stadionech za rok a kontrolovat, přemlouvat, prosit. A to se zatím zdá jako jedna jediná cesta. Nemyslím si, že si na svazu lžeme do kapsy. Realitu vidíme moc dobře. Zlomit nad námi hůl a prohlašovat, jak špatné to je, je nejlacinější. To není cesta. Já hledám cestu, jak z toho ven," podotkl Pešán.