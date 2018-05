Pokračování dánského modelu? Slováci prý budou hrát v Košicích

Euforie slovenských fanoušků ze získání pořadatelství na příští hokejový šampionát pomalu vyprchává. Tamní svaz se totiž podle informací Denníku Šport rozhodl přesunout skupinu národního týmu z hlavního města do Košic, přičemž v Bratislavě by se představil až v případných vyřazovacích bojích. Přestože se údajně jedná již o hotovou záležitost, definitivní verdikt padne až po skončení letošního mistrovství.

Když dánští organizátoři zveřejnili, že se základní skupina tamní reprezentace na letošním světovém šampionátu odehraje místo Kodaně v Herningu, spousta fanoušků tento krok nechápala. Severský model ale nejspíš nebude úplnou výjimkou. Přesunout úvodní utkání své reprezentace do menšího města plánuje také slovenský svaz, který bude hostit následující turnaj.

A u fanoušků tato informace, kterou přinesl Denník Šport, vzbudila velkou nevoli. Steel Arena v Košicích, kde by údajně měli naši sousedé odehrát úvodní zápasy, má kapacitu pouze 8300 míst. Oproti Zimnímu stadionu Ondreje Nepely, kam se vměstná přes deset tisíc diváků, navíc značně pokulhává v modernizaci a komfortu.

Do hlavního města, kde podle předpokladů odehraje základní skupinu český výběr, by se měli Slováci přesunout až v případě postupu do čtvrtfinále. I to ale budí u tamních příznivců rozpaky, jejich reprezentace se do závěrečných vyřazovacích bojů již čtyři roky nedostala, na postup mezi osmičku vyvolených to nevypadá ani letos.

Definitivní rozhodnutí zazní po skončení dánského šampionátu, už 22. května proběhne v Bratislavě tisková konference, na níž bude nadcházející turnaj oficiálně představen. Nové informace se však fanoušci nejspíš dozvědí už v průběhu tohoto týdne na kongresu Mezinárodní hokejové federace v Kodani.

Inspirují se naši sousedé dánským modelem a přesunou svou reprezentaci na východ země?