Posily nepomohly. Dvacítka dostala v generálce od USA šest gólů

Česká hokejová dvacítka podlehla v kanadském Langley v generálce na mistrovství světa ve Vancouveru a Victorii Spojeným státům americkým 2:6. Svěřenci Václava Varadi prohrávali s obhájci bronzu po první třetině už 0:3. Branky českého týmu vstřelili Jakub Lauko a Filip Zadina, za vítěze se trefil dvakrát Oliver Wahlstrom.

"Je to facka," řekl kouč českého týmu Václav Varaďa webu hokej.cz. Jeho svěřenci se podle něj musí z utkání poučit. "Kluci teď prozřeli. Bez abnormálního úsilí, nasazení, blokování střel a bojovnosti, která tam dnes většinu utkání nebyla, nemůžeme být úspěšní. Tým má na víc a my se to teď budeme snažit z něj dostat."

Český tým nastoupil už v nejsilnější sestavě i se třemi posilami z nižší AHL - útočníky Martinem Kautem z celku Colorado Eagles (farma Colorada Avalanche), Martinem Nečasem z Charlotte (Carolina) a Zadinou z Grand Rapids (Detroit).

"Pro kluky to byl první zápas, myslím, že si odehráli svoje. Zvedli přesilové hry, v kterých si vypracovali spoustu šancí. My se to budeme snažit vyladit tak, abychom byli připravení na první zápasy ve skupině," uvedl Varaďa.

Úvodní dějství zcela ovládli Američané, kteří Varaďův tým přestříleli 20:2. Gólmana Jakuba Škarka po chybě v české defenzivě překonal už po 40 vteřinách Wahlstrom, který se hned ve čtvrté minutě prosadil znovu. V 18. minutě zvýšil na 3:0 Phil Kemp.

"Ovlivnil to ten start, kdy jsme lacino inkasovali po hrubé individuální chybě. Vzalo nám to veškeré nastavení k zápasu a šmrnc z plachet," prohlásil kouč českého výběru.

V polovině utkání snížil Lauko a vzápětí dostal na druhou polovinu utkání příležitost v české brance místo Škarka Jiří Patera. Toho překonal v 35. minutě při Laukově trestu Josh Norris. Na 5:1 zvýšil 15 sekund před druhou pauzou Alexander Chmelevski.

Češi v 53. minutě v přesilové hře zkorigovali stav, když se po Nečasově přihrávce trefil Zadina. Další přesilovka ale Varaďovu výběru nevyšla a obránce Ty Emberson ve vlastním oslabení dovršil výsledek.

Do šampionátu vstoupí český tým ve středu ve 22:00 SEČ proti Švýcarsku. V dalších duelech základní skupiny A ve Victorii budou Češi hrát s Ruskem, Kanadou a Dánskem.

Varaďa se chystá zúžit kádr a určit konečnou podobu výběru pro turnaj. "Chtěl jsem takový zápas vidět. Samozřejmě, že ne tak, že bychom prohráli 2:6. Ale vidět hráče také v jiném úhlu a proti kvalitnějšímu soupeři, než byl slovenský tým. Američané nás prověřili daleko víc a mně osobně to ukázalo spoustu věcí. Dnes večer budu velmi silně zvažovat, jak to rozlousknout, abychom tu měli tým, který bude hrát líp," dodal Varaďa.