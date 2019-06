Poslední rok pro Říhu. Hokejisty pak převezme Pešán

Kouče Miloše Říhu staršího by měl za rok nahradit u české hokejové reprezentace Filip Pešán, současný šéftrenér Českého hokeje. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání výkonného výboru o tom informoval prezident svazu Tomáš Král. Říhův realizační tým pro příští sezonu doplní jeho syn Miloš Říha mladší.

"Filip byl mezi kandidáty na post národního týmu již třeba naposledy, když jsme vybírali trenéra, a bránilo mu v tom, že byl plně vázán v Liberci, takže to nepřipadalo v úvahu. Ale řekli jsme si, že pokud nebude pokračovat, tak je to vhodný kandidát, který národní tým převezme," řekl Král.

"Chceme pracovat také už s nějakým výhledem, abychom nebyli odkázáni na to, kdo zrovna někde ukončí angažmá nebo ne. Je to snaha o to, abychom měli možnost si lidi připravovat," doplnil Král.

Šedesátiletý Říha má za sebou první rok dvouleté smlouvy a na mistrovství světa v Bratislavě a Košicích skončil s týmem čtvrtý. Příští rok po šampionátu ve Švýcarsku nástupce Josefa Jandače u mužstva skončí.

"Všechno je dané smlouvami. Má ji na dva roky, to bylo přání Miloše Říhy v kontextu řady věcí. Pokud půjde situace normálně, Miloš Říha dokončí řádně své působení, tak další v našich představách je Filip Pešán," doplnil Král.

Jednačtyřicetiletý Pešán dosud vedl extraligový Liberec. Nově u Bílých Tygrů zůstal v roli sportovního ředitele a vedle šéftrenéra Českého hokeje se stal i generálním manažerem reprezentačního týmu do 20 let, který čeká na přelomu roku domácí mistrovství světa v Ostravě a Třinci.

Pešán potvrdil, že s výhledem nástupu na lavičku české reprezentace od sezony 2020/21 na svaz zamířil. "I to byl důvod, proč jsem tu práci vzal," uvedl. Nadcházející sezonu chce využít k tomu, aby si vše promyslel a naplánoval.

"S Milošem (Říhou) věci konzultuju, ve čtvrtek jsme s ním zase hovořil a budeme spolupracovat. Určitě to nebude tak, že bych ale ze své pozice rozhodoval, koho má a nemá brát," podotkl Pešán, který jako nový šéftrenér měl konečné slovo před schvalováním realizačních týmů.

Jednou ze změn bylo u reprezentačního A-týmu doplnění Miloše Říhy mladšího jako dalšího asistenta po bok Roberta Reichla a Karla Mlejnka. Sedmatřicetiletý Říha, který vede jako hlavní kouč prvoligovou Slavii, už národnímu týmu vypomáhal při Mlejnkových povinnostech v Sokolově i na ledě a pak neoficiálně i během šampionátu. "Byl to požadavek Miloše Říhy staršího. Respektujeme právo trenéra na výběr spolupracovníků," komentoval doplnění třetího asistenta Pešán.

Výkonný výbor také definitivně schválil složení realizačních týmů u mládeže pro sezonu 2019/20. Hlavním trenérem dvacítky, kterou čeká na přelomu tohoto a příštího roku mistrovství světa v Ostravě a Třinci, zůstal Václav Varaďa, jeho asistenty Patrik Eliáš a Aleš Krátoška. U devatenáctky pokračuje David Bruk s asistentem Miroslavem Přerostem.

U osmnáctky skončila smlouva Aloisi Hadamczikovi a nahradil jej dosavadní trenér sedmnáctky Karel Beran, jehož asistenty budou Milan Plodek a Radim Skuhrovec. U sedmnáctky Berana nahradil jako hlavní Václav Eismann s asistenty Richardem Žemličkou a Janem Zachrlou. U výběru do 16 let zůstal jako hlavní trenér Petr Haken a novými asistenty se stali místo Eismanna a Žemličky Radek Philipp s Richardem Lobem.

Výkonný výbor také schválil účast čínského výběru nazvaného China Golden Dragon ve druhé lize. Ta byla dohodnuta při dubnové návštěvě Číny prezidenta Miloše Zemana, které se zúčastnil i Král a hrající majitel Rytířů Kladno Jaromír Jágr.

"Je to aktivita kladenského klubu. Čínský tým by se měl připravovat na olympiádu. Podmínili jsme to finanční podporou Českého hokeje. Stojí to a padá na tom, jestli přijdou peníze na účet. Jinak ubytování, trénink a stravu organizuje Kladno, my s tím máme společnou jen tu soutěž. Částku si nechám pro sebe, ale je to pro nás celkem významná částka," prohlásil Král.

Soutěž bude hrát 27 celků rozdělených do tří skupin po devíti. Hrát se bude pětikolově a každý tým sehraje v základní části 40 utkání.