Přijde Česko o pořadatelství MS 2023? Touží po něm Rusové

Zdálo se to být hotovou věcí. Český hokejový svaz podal jako jediný kandidaturu na pořadatelství světového šampionátu 2023, čímž chtěl navázat na úspěšný turnaj, jenž se v našich končinách uskutečnil před třemi lety. Mistrovství se však nakonec možná odehraje v jiné zemi, do boje nyní vstoupili Rusové. Ti plánují kvůli hostitelství zrekonstruovat Ledový palác v Petrohradu, který by se měl stát nejmodernějším stánkem v celé Evropě.

"Budeme kandidovat na pořádání mistrovství světa pro rok 2023. Věřím, že budeme jediný kandidát a hladce projdeme hlasováním," řekl loni generální sekretář hokejové svazu Martin Urban. Fanoušci se tak začali těšit, že po letech opět uvidí naživo českou reprezentaci na vrcholovém turnaji. Nakonec jim ale možná zbudou pouze oči pro pláč.

O hostitelství zmíněného šampionátu se nyní totiž začali zajímat Rusové, u nichž se prestižní akce konala naposledy před dvěma lety. Kvůli snaze "ukradnout" Čechům pořadatelství dokonce plánují zmodernizovat petrohradský stadion Ledový palác.

Hala, jež byla postavena v roce 2000, by měla projít rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě vylepšení komfortu pro fanoušky Rusové plánují také navýšit kapacitu. Momentálně se do arény vejde 12 300 fanoušků, po proměněně by do ní mohlo zavítat zhruba o osm tisíc více. Ledový palác by se zároveň měl stát vůbec nejmodernější arénou v celé Evropě.

"Logicky zohledňujeme především zájmy naších fanoušků. Zrekonstruovaná aréna se stane přelomem hokejové infrastruktury. Nyní všichni obdivují haly v Chicagu, Detroitu či New Yorku. Již brzy budou obdivovat také tu v Petrohradě," uvedl pro server championat.ru viceprezident SKA Petrohrad Roman Rotenberg,

¨"I z toho důvodu jsme požádali o organizování MS v roce 2023. Zájem sice mají i jiné země, ale vzhled nové arény zvyšuje naše šance na získání turnaje," pokračoval.

Hala přivítá i kulturní a společenské akce. "Naším úkolem bude uspořádat 250 akcí za rok. Kromě hokeje také koncerty a jiné slavnosti. Okolo arény se plánuje i rezidenční rozvoj, tedy bydlení, volný čas a samozřejmě sport. To všechno je součástí komplexního projektu," uzavřel sedmatřicetiletý podnikatel.

O tom, kdo nakonec vyhraje pořadatelskou bitvu, se rozhodne na mistrovství světa v roce 2019 ve slovenské Bratislavě,