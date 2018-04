První gól je pěkný, ale bylo by lepší vyhrát, řekl Musil

Hokejový útočník Adam Musil si i navzdory prohře bude zápas s Finskem velmi dobře pamatovat. V duelu, který spadal pod Švédské hry, si poprvé v jednom týmu zahrál se starším bratrem Davidem a zároveň si připsal první reprezentační trefu. Navzdory ní, český výběr prohrál 2:5.

"Určitě je to pěkné, ale bylo by lepší, kdybychom vyhráli," řekl o svém premiérovém zásahu Adam Musil. Kmenový útočník St. Louis na ni potřeboval sedm utkání.

V prvním zápase turnaje nebyl součástí sestavy ani jeden z Musilů, ve druhém už oba. "V první třetině tam nebyl z naší strany moc pohyb, proto jsme měli tolik vyloučení. Potom se to ve druhé třetině zlepšilo, ale v třetí to zase nebylo nic moc," komentoval v rychlosti utkání vnuk legendárního Jaroslava Holíka.

Český tým prožívá vydařenou přípravu na mistrovství světa v Dánsku. Z devíti zápasů si připsali teprve druhou porážku. "Musíme se soustředit, abychom hráli celých šedesát minut. Mluvíme o tom docela dost dlouho a už to musí přijít, protože mistrovství světa je už příští týden. Musí to být náš cíl už do zítřejšího zápasu," podotkl reprezentant Kanady z mládežnických kategorií.

Přiznal, že nejvydařenější částí zápasu byla druhá třetina. "Měli jsme v ní dobrý pohyb. Potom ve třetí třetině jsme tam jenom stáli a bránili. Pohyb je hrozně znát a musíme v tom být lepší. Kdybychom hráli jako ve druhé třetině, měli bychom mnohem víc šancí a z toho padají góly," dodal.