Pyrochta: Účast na MS je sen. Musím hrát lépe než v extralize

Velké zklamání z vyřazení vystřídala radost z reprezentační pozvánky. Na začátku týdne bojoval za Bílé Tygry o postup do semifinále extraligy, nyní už se soustředí na národní povinnosti. Jednadvacetiletý Filip Pyrochta má za sebou sezónu plnou zvratů, kterou zakončil jako pilíř liberecké obrany. Není divu, že ho Josef Jandač povolal do reprezentace, kde by mohl třebíčský rodák zabojovat o místo v týmu na mistrovství světa.

Pyrochta je velice rád, že pozvánku obdržel, a že mu sezóna ještě neskončila. "Je to paráda a já jsem příjemně překvapený. Takhle po tom play off si ještě zatrénovat s klukama a zahrát si nějaké zápasy, to je super a já jsem za to strašně moc rád. Nečekal jsem to. I když jsem tajně doufal, byl to takový můj sen," prozradil. V play-off v dresu Liberce se svými spoluhráči nejdříve vyřadil Spartu 3:0 a následně proti Hradci rozhodl až poslední sedmý zápas. "Byli jsme všichni hrozně zklamaní, protože jsme věřili, že to dokážeme, když už jsme došli takhle daleko z předkola. Došlo to až na sedmý zápas s Hradcem, který má za sebou úžasnou sezonu. Bohužel, vypadlo se a nedalo se nic dělat," pronesl smutně.

V případě, že by naskočil do hry už v nejbližších zápasech, musel by zajistit svému okolí vstupenky na utkání. "Jestli budu hrát, tak mě jich čeká na sehnání docela dost. Alespoň deset lístků by to chtělo. Hlavně bych chtěl, aby mě měli možnost vidět rodiče," řekl Pyrochta s mírným úsměvem na tváři.

Účast na mistrovství světa v Dánsku je pro něj motivace, ve kterou v koutku duše doufá. "Je to takový sen, samozřejmě je to na trenérech. Obránci jsou tu ale všichni zkušení, takže to bude těžké, ale je velký prostor se ukázat při tolika trénincích a zápasech. Jsou ale zase o level výše než extraliga," konstatoval Pyrochta, který by rád navázal na dva reprezentační starty z loňských přípravných utkání.

Loni na podzim byl dokonce na chvíli přeřazen do prvoligových Benátek. "Přišel takový trenérský tah od Filipa Pešána, který se povedl - dostal jsem výhružné gesto za defenzivní činnosti, opakoval mi to měsíc v kuse, možná i dva. Furt jsem se nechtěl ponaučit, tak přišel takovýhle trest. Pak už jsem si na to dával větší pozor a dostal zpátky důvěru ze začátku sezony. Začalo se mi pak hrát parádně, s klukama se nám začalo dařit a nakonec ta sezona byla super," rozpovídal se mladý obránce o přesunech mezi áčkem a farmou. "Ani nevím, co jsem si o sobě myslel. Domníval jsem se asi, že se to nějak přejde, ale už to fakt hořelo. Nelze hrát prostě jen dopředu. Ale když jsem se zlepšil a začalo se mi dařit, zase vám naroste sebevědomí a hraje se pak parádně," přiznal.

Zároveň tuší, že v reprezentaci bude více pod dohledem skautů z NHL. Třebíčský rodák má za sebou dvě sezony v QMJH ale draftovaný nebyl. "Líbí se mi hlavně příběh Michala Kempného. Hráli jsme oba v Třebíči a já se na něho chodil dívat. To je něco neskutečného. Prošel Brnem a přes reprezentaci a KHL se dostal až do NHL. V tom se tak trochu vidím, je to můj příklad, k němuž vzhlížím. Ukázal, že je možné se dostat do NHL i v pozdějším věku, že ta cesta existuje," řekl závěrem Pyrochta.