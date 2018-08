Raška o debaklu: Neproměnili jsme šance a pak nám odešly síly

Hokejová reprezentace do 18 let o víkendu získala v zámoří cenný skalp Kanady, v úvodu turnaje Hlinka Gretzky Cupu ale tvrdě narazila. Na Američany, kteří ovládli sedm z posledních deseti světových šampionátů, čeští hráči nestačili a podlehli 0:6. Útočník Adam Raška po zápase litoval zejména neproměněných šancí v úvodu zápasu.

"Utkání nám nevyšlo podle našich představ. Na začátku jsme měli mnoho šancí, které jsme neproměnili, a pak nám v polovině zápasu bohužel odešly síly. Jak se nám nedařilo proměňovat šance, klesalo naše sebevědomí, a když pak přišel třetí a čtvrtý gól, šlo to s námi z kopce," uvedl Raška.

Češi prohráli první třetinu 0:1, ve druhé však v rozmezí 32. až 36. minuty třikrát inkasovali a bylo rozhodnuto. Až do té doby přitom s Američany drželi krok.

"Zápasy proti Kanadě i Americe byly podobné. Oba se hrály ve velkém tempu, bylo v nich mnoho osobních soubojů, ale ten proti USA jsme nezvládli. Šance jsme měli, ale na rozdíl od soupeře jsme je neproměňovali," litoval šestnáctiletý útočník Třince, který si v minulé sezoně připsal i dva starty v seniorské extralize.

Rozhodovaly i přesilové hry. Češi jich hráli osm, z toho jednu pět proti třem. Skórovat v nich však nedokázali a naopak sami dvakrát inkasovali. "Přesilovky musíme vypilovat. Věřím, že to v příštích zápasech bude lepší," uvedl Raška.

Rodák z Frýdku-Místku několikrát předvedl, že umí hrát tvrdě. Po jeho zákrocích "duněly" mantinely. I kvůli osobnímu trestu si ale také zároveň odseděl 12 minut na trestné lavici. "Moje hra se zakládá na tvrdosti, dravosti a osobních soubojích. Každý z nás byl v té době trochu frustrovaný, takže to z toho asi trochu vyplynulo. Na druhou stranu mi pak trenéři řekli, že rozhodčí jim vysvětloval, že zákrok, za který jsem byl vyloučen, byl čistý, ale protože hráč stál od mantinelu více než jeden metr, píská se to jako faul," řekl.

Další utkání čeká český výběr již dnes, a pokud chce postoupit do semifinále, potřebuje porazit Rusko, které na úvod přehrálo Finsko 7:2. "Určitě to nebude lehký zápas, už jen proto, že na odpočinek nemáme ani 24 hodin. Rusové hrají hodně silový hokej, musíme je přehrát chytrostí a taktikou. Věřím, že to zvládneme," dodal Raška.