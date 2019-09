Reprezentace bude hrát po třech letech v Plzni, vyzve Finsko

Česká hokejová reprezentace v této sezoně poprvé po třech letech sehraje zápas v Plzni. V západočeské metropoli nastoupí národní tým 12. prosince k utkání Channel One Cupu proti Finsku. Naposledy hostila Plzeň 3. listopadu 2016 zápas turnaje Karjala, v kterém čeští hokejisté porazili Švédsko 6:3.

"Jsem přesvědčen, že utkání s mistry světa si fanoušci nenechají ujít. Zvlášť, když finští hokejisté vybojovali titul s mužstvem, v němž převládali hokejisté z nejvyšší domácí soutěže. Jako tradičně se můžeme těšit na jejich rychlý, na vynikajícím bruslení založený hokej," uvedl v tiskové zprávě prezident České hokeje Tomáš Král.

Předprodej vstupenek do Logspeed CZ Arény začne na webu hokejkaticket.cz 1. října v 10:00 pro registrované členy komunity hokejka.cz. Od středy 2. října 2019 od 12:00 budou lístky na stejném místě k dispozici ve volném prodeji.

"Do Plzně se s národním týmem vždy velmi rádi vracíme. Můžeme se tady spolehnout na hlasitou podporu fanoušků a věřím, že tomu tak bude i nyní," prohlásila ředitelka pořádající agentury BPA sport marketing Jana Obermajerová.

Duelem s Finskem český tým vstoupí do Channel One Cupu a na zbytek druhého dílu Euro Hockey Tour v sezoně se přesune do Moskvy, kde bude hrát v sobotu s Ruskem a v neděli se Švédskem.

Další domácí duel v sezoně sehrají svěřenci trenéra Miloše Říhy staršího v dubnu, kdy nastoupí v dosud nezveřejněných dějištích v jednom utkání proti Rakousku a ve dvou proti Slovensku v Euro Hockey Challenge. Od 30. dubna do 3. května je také čeká před vlastním publikem závěrečný díl EHT Carlson Hockey Games. Bude generálkou na mistrovství světa v Lausanne a Curychu (8. až 24. května).