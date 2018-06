Říha je skvělý motivátor, to hodně pomůže, myslí si Král

Novým koučem českého národního týmu se stal Miloš Říha, od kterého si prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král slibuje, že přeruší šest let trvající čekání na medaili. Na novém trenérovi ocenil hlavně to, že patří mezi nejlepší motivátory, a tak v rozhodujících momentech dokáže hráče velmi dobře připravit.

"Není tajemstvím, že nebyl první volbou, ale jsem rád, že Miloš na naši nabídku slyšel. Přichází jeho čas, i když to možná čekal o něco dříve... Už jsme spolu o reprezentaci mluvili jednou v minulosti, kdy byl ale pod smlouvou v Rusku," uvedl Král na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Národnímu týmu se každoročně daří v základní skupině, pak to ale není ve vyřazovací fázi to pravé. A to je potřeba změnit. "To bude i úkol pro Miloše Říhu. Právě tak zní cíl, který máme - být stejně úspěšní v základní skupině a pak vyhrát ten důležitý zápas. Miloš je motivátor. A i třeba s týmy, které nejsou plné hvězd, umí dosáhnout na dobré výsledky. A my to od něj očekáváme i u reprezentace," přiznal Král.

Znám je zatím jen hlavní trenér a generální manažer, finální podobu realizačního týmu bude teprve Říha řešit. "Máme tendenci vyhovět hlavnímu kouči a řekl jsem panu Říhovi, že mu do toho nebudeme zasahovat, abychom nějak diktovali, kdo tam bude a kdo ne," podotkl Král.

"Zároveň jsem ale také naznačil, aby vyzvali ke spolupráci trenéry Pešána, Varaďu, Petra... V šíři realizačního týmu určitě není problém. Dokážu si představit, že by třeba někdo z nich doplnil trenérský štáb na mistrovství světa," prozradil Král. Pešán a Varaďa byli v nejužším výběru, ze kterého se nový kouč vybíral, Petr zase patří k nejlepším trenérům mládežnických reprezentací posledních deseti let.

Prezident svazu nezapomněl ani na končícího Josefa Jandače, který v nové sezoně povede Magnitogorsk. "Shrnul a zhodnotil mistrovství světa a rozloučil se s námi. Spolupráce s ním a jeho týmem byla výborná, na vysoce profesionální úrovni. Mrzí nás, že nedosáhli na medaili, ale přebírali tým v době generační obměny, začali jsme se zapojováním mladých hráčů. Medailový úkol má teď před sebou nový trenér," konstatoval Král.

Výběr nového lodivoda reprezentace nebyl úplně jednoduchý. První dva kandidáti se rozhodli, že zvučnou nabídku nevyslyší. "U Pepy Jandače jsme věděli, že skončí, neřešilo se, zda bude pokračovat, nebo ne. Už na začátku sezony jsme se bavili o případných kandidátech na tento post. Martin Straka a Libor Zábranský byla jména, na nichž jsme se shodovali," připomněl Král.

"U Martina Straky byla první reakcí otázka, zda jsem se nezbláznil, že má spoustu starostí s Plzní. Myslím ale, že to pak velmi vážně zvažoval. Libor Zábranský je na tom podobně jako Straka, ale možná toho na něm leží ještě více s ohledem na to, že Brno chce stavět nový stadion. Má o reprezentaci a její vedení velký zájem a velmi to zvažoval. Dokonce jsme se domluvili, že do toho půjde, ale pak to ještě zvrátilo jeho rozhodnutí s ohledem na rodinu a omluvil se s tím, že to musí v tuto chvíli odmítnout," přiblížil Král.