Říha: Moc jsme vymýšleli. Hráče přemotivovalo skvělé publikum

Hokejová reprezentace pokračuje ve vítězném vstupu do nové sezony, po výhře nad Finy 4:3 v prodloužení ale trenér Miloš Říha neskrýval rozladění nad ztrátou dvoubrankového náskoku po dvou třetinách. Přes sílu soupeře ho zhoršení výkonu po povedené úvodní dvacetiminutovce zklamalo.

"Finové jsou mistři světa a mají silné mužstvo. Předvedli to od stavu 1:3, když začali rychle bruslit a ukázali velmi dobré kombinace. Nemůžeme čekat, že jim dáme 5:1 nebo 6:1, takové mužstvo v Euro Hockey Tour není. Druhou a třetí třetinu jsme ale měli ustát a rozhodnout," řekl novinářům Říha, jenž si naopak pochvaloval vstup českého týmu do utkání.

"Hráli jsme jednoduše a tomu odpovídal počet střel na bránu. Chodili jsme do předbrankového prostoru a dostávali do něj puky. Finové si s tím nevěděli rady. Jenže jsme od toho ustoupili a sami jsme jim nabídli, aby nás začali přehrávat," dodal jednašedesátiletý kouč.

"Od druhé třetiny jsme začali vymýšlet a hrát po koutech. Nešli jsme tolik do předbrankového prostoru a pouštěli jsme střední pásmo. Tím jsme Finy dostali trošku na koně. Ve třetí třetině jsme udělali dvě chyby, které jsme nesměli udělat," vypíchl rozhodující zaváhání české defenzivy.

Podle českého trenéra byla na výkonu znát nervozita hráčů před zaplněným a hlučným plzeňským hledištěm. "Myslím, že všichni hráči pracovali, bylo ale vidět, že jsou trošku přemotivovaní. Z touhy vyhrát byli trošku nervózní. Chtěli jsme předvádět hokej jako na Karjale, ale před fantastickým plzeňským publikem jsme byli trochu zaražení a znejistěli. Rychle jsme se dostali do vedení, všichni chtěli rozhodnout, všichni chtěli dát gól. To byla i příčina vyrovnání," konstatoval Říha.

Důležitou postavou národního týmu před domácími diváky byl kapitán Milan Gulaš, jehož výkon český trenér vyzdvihl. "Bylo na něm poznat, jakou má zkušenost. Byl jedním z našich nejlepších hráčů. Vždycky dobře přečetl situaci a hráčům ukazoval, jak by se to mělo hrát," pochválil Říha nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce extraligy.

Právě Gulaš nyní před pokračováním Channel One Cupu v Rusku mužstvo opustí a sestava i vinou zranění a nemocí doznala oproti původní nominaci mnoha změn. Do ruské metropole neodletí ani Roman Will, který odchytal čtvrteční utkání. Prostor dostanou Marek Langhamer a Šimon Hrubec.

"Nově je komplikací stav Tomáše Zohorny, který je po operaci slepého střeva. Mužstvo se s tím ale popere. Zase chceme být venku úspěšní, chceme hrát daleko důsledněji a poctivěji do obrany. Chceme využívat našich útočníků, tak jako na prvním turnaji," řekl Říha.