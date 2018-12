Říha před Ruskem varuje: Jsou v plné síle a mají nám co vracet

Hokejisté Ruska budou v sobotu dalším soupeřem českých reprezentantů na turnaji Channel One Cup. Po skvělém obratu proti Finům v Tampere a výhře 4:3 po samostatných nájezdech narazí výběr kouče Miloše Říhy staršího po pátečním přeletu do Moskvy na další tým v jeho domácím prostředí. Zápas začne ve 13:45 SEČ.

Sborná má Čechům co vracet - byli totiž jediní, kdo ji porazil na turnaji Karjala, který byl úvodním podnikem série Euro Hockey Tour v sezoně a Rusko ho vyhrálo. Pod vítězství 5:2 se před měsícem podepsal prvním hattrickem v národním mužstvu útočník Dominik Kubalík.

"Už jen ta sestava třeba u Rusů napovídá, že budou na turnaji v nejsilnější sestavě. Alespoň nás to zase prověří, to je jedině dobře. Na tyhle turnaje se právě proto jezdí, abychom si vyzkoušeli hráče, jak na to budou reagovat a jak se s tím vypořádají," řekl trenér Říha.

"I když je v neděli čeká v Petrohradu proti Finům ten speciální zápas pod širým nebem, očekávám, že na nás se speciálně hodně připraví. Hlavně poté, co jsme jim provedli ten poslední zápas v Helsinkách," dodal Říha.

Rusové prohrávali v úvodním vystoupení se Švédy 0:2 po dvou třetinách, také jim se ale povedl obrat a vyhráli 3:2 po nájezdech. "Už jsem viděl ten čtvrteční zápas a bylo vidět, že hráči obou týmů do toho šli odpočinutí. Ten zápas byl hodně urputný, myslím, že Švédové byli o trošku lepší, Rusové zase dobří na přesilovkách," konstatoval Říha.

"Je to podobný styl, jakým hráli s námi ten první zápas. Jak na ně? Nedat jim prostor, nenechat je rozvinout tu jejich kombinaci a dát si pozor na vyloučení," doplnil kouč.

"Rusové vzali v podstatě to nejlepší, co teď mají na trhu v domácí soutěži. Navíc hrají doma a první zápas se Švédy vyhráli, takže se určitě budou chtít předvést," očekává útočník Robin Hanzl. "Na Karjale jsme je porazili a budou nám to chtít určitě vrátit. Je to domácí turnaj, kam ti samotní hráči chtějí jet, je to pro ně hodně prestižní," dodal Hanzl.

Zástupce sborné dobře zná, už druhou sezonu působí devětadvacetiletý centr v Kontinentální lize. Po roce v Nižněkamsku hájí v probíhajícím ročníku barvy Spartaku Moskva.

"Nastoupí do toho určitě tak, jak oni to umí: agresivně a bude to zase hodně o bruslení. Bude potřeba přežít ten úvodní tlak, pak se s nimi dá hrát. Oni to nevydrží celý zápas, tedy doufejme. Ze začátku to tedy bude hodně do obrany, bude třeba hrát jednoduše, dostávat to z pásma a počkat si na svoje příležitosti," nastínil Hanzl.

Český tým se v pátek přesunul z Tampere do Moskvy a měl naplánovaný večerní trénink, který však kvůli katastrofální dopravní situaci v ruské metropoli nakonec zrušil. I proto kouč Říha zatím nezveřejnil sestavu a hráčům ji oznámí až na sobotní poradě.

"Budeme to řešit. Už včera jsme se o něčem bavili, ale uvidíme, jak na tom kluci budou. Nevíme, co Jirka Sekáč a co ostatní, jak jsou na tom zdravotně, budeme sestavu teprve tvořit. Zcela určitě ale budou hrát ti, kteří byli v první utkání mimo a nenastoupili," nastínil Říha.

Týká se to tria hráčů, jež tvoří beci Filip Pavlík s Jakubem Kindlem a útočník Patrik Zdráhal. Z plánů trenérů naopak vypadl další forvard Michal Řepík, který měl dorazit s gólmanem Dominikem Furchem za mužstvem až do Moskvy. "Michal Řepík vůbec nepřijede, Dominik Furch tady ale bude," ujistil Říha.

V neděli zakončí Češi vystoupení na turnaji zápasem se Švédy. Hrát se bude opět v Moskvě od 12 hodin SEČ.