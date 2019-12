Šlágr Kanady proti USA měl grády. Sprostý mladík či postřeh kouče

Byť mistrovství světa hokejistů do dvaceti let začalo teprve ve čtvrtek, už má za sebou jedno z nejočekávanějších zápasů celého turnaje. V duelu mladých Kanaďanů proti výběru Spojených států padlo deset branek a bylo k vidění spousta zajímavých a zábavných momentů.

Zámořské kamery zajímalo tohle utkání více než seniorská obdoba pořádající se tradičně v květnu. A že se bylo na co dívat! Ve velmi zábavném střetnutí se misky vah několikrát přesouvaly, šťastnější nakonec byli mírní favorité ze země javorového listu.

Diváci v ostravské hale se skvěle bavili, navíc byli svědky nejedné zajímavé situace. Jedna taková se udála v samém konci střetnutí. Hvězdou okamžiku nebyl žádný z aktéru na ledě, nýbrž mimo něj. Asistent kanadského trenéra André Tourigny skvělým reflexem necelé dvě minuty před koncem výrazně pomohl svým svěřencům.

Canada assistant coach André Tourigny made the catch as the puck was flying over the glass to avoid the penalty 😂😂 pic.twitter.com/uvfdW7LUGE