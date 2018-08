Slováky deklasovali. Mladí hokejisté odčinili předešlé nezdary

Česká hokejová reprezentace do 18 let deklasovala ve svém závěrečném zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu Slovensko 8:3 a obsadila konečné páté místo. Hattrickem se na výhře svěřenců trenéra Aloise Hadamczika podílel útočník Marcel Barinka, dvě branky vstřelil Adam Najman.

"Soupeře jsme jednoznačně přehráli, byli jsme lepší a přestříleli jsme je. Trochu se to řezalo, ale ze zápasu jsme vzešli vítězně, za což jsme rádi. Do utkání jsme dali všechno, co bylo v našich silách, což se vyplatilo," řekl Barinka.

Mladí Češi vykročili za výhrou již v první minutě, kdy se v přesilové hře prosadil právě Barinka. Slováci ale za 41 sekund vyrovnali. Výraznou střeleckou převahu poté Češi přetavili v góly ve druhé třetině. Na trefu Přikryla sice soupeř opět odpověděl, ale na další dvě branky již nikoliv.

"Kluci si zápas chtěli užít a od začátku si šli za vítězstvím. Všichni do jednoho makali, což je velice důležité. Za výhru jsme rádi hlavně kvůli klukům, jelikož si to zasloužili. V minulých zápasech se nám nepodařilo vstřelit branku, takže jsme za takový počet vstřelených gólů rádi," uvedl asistent trenéra Marek Židlický a poukázal na fakt, že v prvních zápasech na turnaji tým prohrál s USA 0:6 a Ruskem 0:3.

Čeští hráči nakonec na brankáře soupeře vyslali 58 střel a ve třetí dvacetiminutovce přidali další čtyři góly. S konečným pátým místem ale moc spokojeni nebyli. "Spokojenost s pátým místem nepanuje, každý z nás chtěl postoupit do semifinále," řekl útočník Jonáš Peterek. "Chtěli jsme si zahrát finále, ovšem to se nepovedlo, ale nesmíme sklopit hlavy," dodal Barinka.