"Slovensko musí vyhrát MS." Poslanci navrhli stupidní usnesení

Nadcházející hokejový šampionát vzbuzuje velké emoce. Přestože do startu prestižní akce zbývá téměř rok, mluví se o ní už nyní. Slovenští pořadatelé rozhodli, že jejich reprezentace odehraje základní skupiny v Košicích, což se nelíbí nejen velké části fanoušků, ale také některým politikům. Bratislavští zastupitelé dokonce hlasovali o "udržení" národního týmu v hlavním městě. Ještě větší rozruch způsobila zpráva tamních médií, podle nichž chtěli poslanci stanovit, aby Slovensko vyhrálo MS.

Politika do sportu nepatří. Toto rčení již v minulosti vyjádřil nejeden fanoušek, souhlasili s ním také samotní sportovci. A nyní s ním dost možná budou souhlasit i ti, kteří jej kdysi vyvraceli. Za vše mohou bratislavští zastupitelé, jejichž "akce" nyní pobavila slovenský i český národ.

Důvodem je nadcházející světový šampionát, jenž se po osmi letech opět uskuteční u našich východních sousedů. Tamní svaz se totiž v minulých dnech rozhodl, že jeho reprezentace odehraje základní skupinu v Košicích, přičemž do hlavního města, kde se představí český výběr, by se přesunula až v případě postupu do vyřazovacích bojů.

A právě proti tomu se rozhodlo zastupitelstvo hlavního města začít bojovat. Jak ale následně uvedl primátor Ivo Nesrovnal, jeho úřad nemá na rozhodování takovýchto věcí dostatečné kompetence. "Bratislavské městské zastupitelstvo má zákonem dané kompetence, které také vykonává. Může rozhodovat o všem možném, ale platná jsou jen ta usnesení, která jsou v rámci jeho zákonných kompetencí. Takže svým usnesením nemůže zavazovat Slovenský svaz ledního hokeje. Usnesení jsou někdy mimo jakoukoliv představivost," přiznal v rozhovoru pro web Športky.sk

I kdyby se tedy poslanci "stavěli na hlavu", s verdiktem hokejového svazu nic nezmůžou. Možná i proto začali následně diskutovat o projednávání další absurdity. "Někdo navrhl, a poslanci o tom vážně diskutovali, aby bylo přijato usnesení, že má Slovensko vyhrát mistrovství světa," překvapil Nesrovnal.

Do svých kolegů si následně neváhal rýpnout. "Myšlenkové pochody některých poslanců jsou pro mě někdy úplně nepochopitelné. Bral jsem to tak nějak v rámci zábavy. Byla to dost dlouhá rokování, ale městské zastupitelstvo má zákonem dané kompetence a rozhodovat o tom, kdo bude mistrem světa, do nich opravdu nepatří," uzavřel vystudovaný právník.

Co dalšího si vrcholní představitelé připraví pro své voliče, je zatím ve hvězdách. Vzhledem k tomu, že do startu MS zbývá téměř rok, se však ještě nějakých perel pravděpodobně dočkají.