Šok v Rusku! Mladí hokejisté zaskočili Kanadu, nyní vyzvou USA

Čeští hokejisté do 18 let se postarali ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let o obrovské překvapení, když po výhře 2:1 vyřadili favorizovanou Kanadu. Rozhodl gól Petra Čajky z 51. minuty. V semifinále narazí Češi na tým USA, jenž ve čtvrtfinále porazil 5:1 domácí Rusko.

Svěřenci kouče Davida Bruka, kteří si proklestili cestu do vyřazovacích bojů ze základní skupiny B až z poslední postupové čtvrté příčky, se po celý zápas opírali o vynikající výkon brankáře Dostála. Sami ale byli aktivní i směrem dopředu a první třetinu vyhráli na střely mezi tyče jasně 14:7.

Dostál se poprvé vyznamenal v sedmé minutě proti Foudymu, následně čeští mladíci nevyužili první přesilovku, ale nedlouho po jejím skončení otevřel v polovině 12. minuty po přečíslení dvou na jednoho skóre Blümel. Další přesilovka v českém podání přišla vniveč, ještě před přestávkou pak Dostála zachránila tyč při zakončení McBaina.

Ve druhém dějství s Dostál vyznamenal proti Velenovi, před polovinou utkání pak pro Brukův tým přišly hodně krušné chvilky při vyloučeních Zábranského a Blümela, jejichž tresty na sebe prakticky navazovaly. Stav se však neměnil ani o něco později po střele McBaina, jenž znovu orazítkoval pouze brankovou konstrukci.

Takřka přesně v polovině třetí části přišel důležitý moment, po němž přes šest a půl tisíce diváků začínalo tušit, že je blízko k senzaci. Čajka, jenž asistoval u vedoucí trefy, dostal puk nad kruhy, měl před sebou sice tři soupeře, přesto si ale našel prostor k zakončení a Rodrigue inkasoval podruhé.

Zámořský favorit, který vyhrál všechna čtyři utkání základní skupiny, pak přečkal bez další úhony oslabení a nadechl se k náporu, který umocnilo snížení Dellandrey z 54. minuty. O chvilku později napálil McShane tyč. Rozhodnout mohli Střondala a při power play Kanady Pekař, ale stav se přes možnosti i na druhé straně hřiště už nezměnil.

Češi tak mají možnost dosáhnout na první cenný kov od stříbra z roku 2014 z šampionátu ve Finsku. O jistotu medaile se utkají v semifinále s Američany, kteří díky třetí třetině (4:0) přehráli Rusko jasně 5:1. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédsko a Finsko. Švédové deklasovali Slováky 6:1, Finsko si přesvědčivě poradilo s Běloruskem 5:2.