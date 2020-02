Střelec Košťálek: Puk si schovám, bude se mnou cestovat

Prvními dvěma trefami v dresu české hokejové reprezentace pomohl obránce Jan Košťálek na Švédských hrách ve Stockholmu k výhře nad Ruskem 4:3 po samostatných nájezdech. Veledůležitý byl zejména jeho druhý gól, kterým vteřinu před koncem třetí třetiny poslal zápas do prodloužení.

Košťálek se mezi střelce zapsal v šestém reprezentačním zápase. "Je to super pocit konečně se trefit. Byl jsem rád za to, že mi to tam spadlo. Měl jsem pár střel, nemohl jsem to odlepit od ledu. Teď mi to tam spadlo," řekl novinářům Košťálek.

Obě branky si připsal ve třetí třetině. Nejdříve ve 54. minutě srovnal na 2:2. "Před první střelou u mě puk trošku poskočil a netrefil jsem to úplně čistě, protože puk zaplaval, šel nahoru a pak mu spadl pod lapačku. Kdybych ho trefil rovně, tak ho má přímo v košíčku a nebyl by to gól," uvedl čtyřiadvacetiletý zadák Sparty.

Druhým zásahem odvrátil prohru. "'Keba' (Jeřábek) tam jel, natáhl to do brány, puk se od někoho odrazil, přijelo to zpátky ke mně na vrchol kruhu a jediné, co umím, je to, že jsem do toho prásknul a ono to tam zase spadlo," prohlásil Košťálek.

"Snažím se střílet. Pokud bych to tam nevystřelil a snažil bych se tam něco vymýšlet, tak by to třeba nebyl gól. Je super, že můžu pomoct, aby se vyhrávalo," konstatoval Košťálek, který je v extraligovém ročníku se 14 brankami spolu s Bradym Austinem z Kladna nejlepším střelcem mezi beky.

Puk si schoval na památku. "Většinou je skladuju u sebe v taštičce. Mám tam i ten ze Sparty. K němu přidám tenhle a nechám ho tam. Cestuje se mnou," uvedl Košťálek.

Pochvaly se dočkal také od trenéra Miloše Říhy. "Kvůli tomu přijel. My jsme se toho trošku obávali, ale předvedl velmi dobrý výkon na celém turnaji," řekl jednašedesátiletý kouč.

Češi se sbornou třikrát prohrávali. "Jsme rádi, že jsme to ukopali na nájezdy. Rusáci na nás hráli těžký hokej. Moc se nám nedařilo přecházet a vytvářet šance. Jsme za to rádi," konstatoval Košťálek.

Z turnaje, na kterém Češi porazili Rusy a Finy a podlehli Švédům, má pozitivní dojem. "Myslím si, že jsme podali dobré výkony, ačkoliv se Švédy jsme měli víc šancí, že jsme mohli vyhrát. Myslím si, že můžeme být spokojení," prohlásil sparťanský odchovanec.