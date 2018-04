Švédi oplatili českým hokejistům porážku z Pardubic, zvítězili 3:1

Čeští hokejisté podlehli při vstupu do Švédských her v Södertälje domácí reprezentaci 1:3 a v tabulce Euro Hockey Tour klesli na druhé místo o bod za Finsko. Pro výběr kouče Josefa Jandače to byla první porážka v osmém testu týmu tvořícího se pro květnové mistrovství světa v Dánsku.

Švédové se dostali do vedení v úvodním dějství po trefě Jacoba Nilssona, ve 34. minutě zvýšil při vlastním oslabení Mika Zibanejad a za 115 sekund upravil Oliver Ekman-Larsson na 3:0. V 51. minutě korigoval výsledek svou první trefou v reprezentaci obránce David Sklenička. Český tým nastoupil po zranění Lukáše Kloka, který utrpěl při středečním tréninku zlomeninu zánártní kosti, jen se sedmi beky, ale jinak v původně plánované sestavě. Kouč Josef Jandač neměnil svůj záměr s odpočinkem pro ostatní členy širšího kádru.

Češi hráli hned po 27 sekundách přesilovou hru po faulu Liase Anderssona, ale gólman Anders Nilsson si poradil se střelou Kubalíka z pravého kruhu, s pokusem Jordána a z dorážky neuspěl ani Faksa. Jandačův výběr byl v úvodu aktivnější a v 7. minutě v další šanci minul Frk. Švédové vážněji zahrozili po polovině úvodního dějství. Rittich vyrazil zakončení Johana Larssona a Sklenička zabránil v dorážce Liasovi Anderssonovi. Vzápětí Sklenička fauloval, ale český tým se v oslabení ubránil.

V 16. minutě se domácí radovali z vedení. Brännström vysunul na útočnou modrou čáru Backlunda, který nabil mezi kruhy Jacobu Nilssonovi a ten se trefil přesně. Skóre se ještě mohlo měnit před pauzou na obou stranách. Ritticha nepřekonal Zibanejad a na Anderse Nilssona nevyzrál z dorážky Zadina.

V druhé třetině byli aktivnější Švédové a gólman Tří korunek byl prakticky bez práce. Rittich musel hned po pauze krýt pokus Janmarka, při vyloučení Stránského jej prověřil Jacob Nilsson a pak měl možnost i De la Rose. Při trestu Johana Larssona kryl Anders Nilsson pokus Řepíka a byl to pro něj jeden z pouhých dvou zákroků v prostředím dějství.

Švédové vzápětí v oslabení udeřili, když v přečíslení dvou na jednoho proměnil Janmarkovu přihrávku Zibanejad. V 36. minutě přišel o puk Sklenička v souboji se dvěma Švédy, Lias Andersson přihrál Ekmanovi-Larssonovi a ten překonal Ritticha nad vyrážečku. Při Pilutově vyloučení pak minul v dobré pozici Nestrašil.

Ve 46. minutě pálil nebezpečně Brännström a rozvlnil boční síť. Při Horákově vyloučení mohl zvýšit Jacob Nilsson, ale nezpracoval před brankoviště puk. Anders Nilsson přišel o čisté konto v 51. minutě, kdy Červenka zpoza branky nahrál na levý kruh Skleničkovi a ten po přesné střele na vyrážečku slavil v 12. reprezentačním startu premiérový gól.

Rittich odolal v dalším oslabení po Pavlíkově faulu a v 56. minutě mohl vykřesat naději na obrat Horák, který se ocitl sám před švédským brankářem, ale s blafákem do bekhendu neuspěl. Švédové udrželi bezpečný náskok i při vyloučení De la Rose, při kterém kouč Jandač sáhl k power play, ale stav se nezměnil. Druhý zápas na turnaji čeká český tým v sobotu ve 12:00 opět v Södertälje proti Finsku.

Švédské hokejové hry v Södertälje, turnaj Euro Hockey Tour Švédsko - ČR 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Branky a nahrávky: 15. J. Nilsson (Backlund, Brännström), 34. Zibanejad (Janmark, Wikstrand), 36. Ekman-Larsson (L. Andersson, J. Larsson) - 51. D. Sklenička (Červenka). Rozhodčí: Salonen, Pajula (oba Fin.) - Persson, Wernström (oba Švéd.). Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4707. Sestavy: Švédsko: A. Nilsson - J. Klingberg, E. Gustafsson, A. Larsson, Ekman-Larsson, Pilut, Wikstrand, Brännström - L. Andersson, Zibanejad, Janmark - J. Nilsson, Backlund, C. Klingberg - J. de la Rose, J. Larsson, Pääjärvi - Norman, Zackrisson, Everberg. Trenéři: Rikard Grönborg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic. ČR: Rittich - F. Pavlík, Jordán, D. Sklenička, Moravčík, Pyrochta, Hrbas, Pláněk - Frk, Faksa, Červenka - Nestrašil, R. Hanzl, M. Stránský - Řepík, Horák, D. Kubalík - F. Zadina, F. Chlapík, Chytil. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.



Hokejisté Finska porazili na úvod Švédských her v domácím utkání v Helsinkách Rusko 3:2 po samostatných nájezdech a dostali se do čela tabulky celé série Euro Hockey Tour před Česko. Duel rozhodl útočník Juuso Puustinen, který skóroval i v základní době.

Seveřané nevstoupili do turnajové generálky před květnovým mistrovstvím světa v Dánsku ideálně. V osmé minutě nachytal Säteriho pokusem z velkého úhlu Galijev. Chvilku poté měl dobrou možnost ke zvýšení náskoku Bučněvič, v tomto případě už ale Säteri odolal bez další pohromy.

Sborná dostala domácí do hry svou nedisciplinovaností. Mezi 24. a 29. minutou pykali postupně Gavrikov, Tkačov a Grigorenko, přičemž poslednímu z hříšníků zkrátil trest gólem na 1:1 právě Puustinen nekompromisní ranou z kruhu bez přípravy. Ve 46. minutě dokonal obrat Rajala, ale Rusové se nechtěli s porážkou smířit a po skrumáži před Säterim vyrovnal v 56. minutě dorážející Barabanov. V posledních vteřinách základní doby mohl rozhodnout Rajala, jenže přečíslení dvou na jednoho ke gólové tečce nedotáhl.

Pětiminutové prodloužení vítěze neurčilo a došlo na nájezdy. Puustinen prostřelil Košečkina ve druhé sérii, hned při dalším pokusu uspěl navíc Savinainen. Na straně hostů neuspěl ani jeden ze čtyř exekutorů, sborná si tak v rámci EHT připsala čtvrtou porážku v řadě.