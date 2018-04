To umí jen Poborák a já, smál se po kuriózním gólu Nestrašil

V přípravném duelu proti Francii zaznamenal svůj první letošní gól v reprezentaci. Ale branka to nebyla ledajaká. Útočník Andrej Nestrašil svou trefou pečetil vítězství 5:2, puk dostal do sítě hodně kuriózním způsobem. Na bránu soupeře pouze nahodil puk, ten však k překvapení hráčů i fanoušků zapadl za brankovou čáru. "Sám nevím, jak to tam padlo. Tohle umí jen Poborák a já," smál se po duelu šťastný snajpr.

Přestože si čeští reprezentanti dokráčeli pro pohodlnou výhru v poměru 5:2, nebyla Francie rozhodně soupeřem, který by jí zápas jen tak odevzdal. Hráči ze země galského kohouta ještě v první třetině vedli 2:0, když se za svůj tým trefili Da Costa a Leclerc. Národní tým tak musel hodně zabrat, aby strhl výsledek na svou stranu.

""Začátek nebyl z naší strany ideální. Sice si nemyslím, že by měli Francouzi víc ze hry, ale ty šance, které měli, dokázali využít. My bychom je ale měli přehrávat, nebyl to dobrý start," popisoval neúspěšný start do utkání Nestrašil pro hokej.cz.

Mrzelo ho i fakt, že se jeho celek nedokázal prosadit v přesilovkách, kterých mohl využít díky množství francouzských faulů. ""Přesilovky opravdu nebyly dobré. Chtěli jsme s Martinem Kautem zkusit něco jiného a vyměnit se na těch pozicích, ale moc to nefungovalo. Měli jsme z těch mraků přesilovek něco dát. Ale i když nám nešly, tak jsme se zvedli a dokázali to otočit," chválil své spoluhráče, že zvládli sešikovat síly a zcela obrátit vývoj skóre.

K němu v závěru pomohl i Nestrašil, jenž přidal na český gólový účet branku číslo 5. A nebyla ledajaká. Český útočník se vydal před hostující branku, ale ztratil kotouč. Když ho chtěl získat zpátky, střetl se hokejkou s jedním z protihráčů. Puk se od jejich holí odrazil vysoko nad hlavy hráčů a nakonec zapadl za překvapeného brankáře.

""Já jsem šel po hokejce toho hráče, protože jsem věděl, že to bude někam odpalovat. Myslel jsem si, že je kotouč někde v rohu a když jsem se otočil, tak kluci koukali na bránu. Podíval jsem se na ni a zvedl ruce nad hlavu. Každý gól se počítá," okomentoval gólovou situaci.

"Rozhodčí vůbec netušili, kde je kotouč. Měl jsem kliku, že jel Matěj Stránský zrovna kolem a viděl to tam. Kdyby ho neviděl, tak kdo ví, co by se dělo. Třeba by vzali nový puk a vhazovalo by se jen někde v útočném pásmu," dodal.

S úsměvem pak připodobnil svou trefu k populární brance Karla Poborskéo na EURO 1996. "To umí jenom Poborák (Karel Poborský, pozn. red.) a já," uzavřel s pusou od ucha k uchu.