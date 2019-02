Tři Zohornové v jedné lajně? Splnil by se nám sen, líčí bratři

Tomáš, Hynek a Radim Zohornové mohou jako první bratrská trojice v historii české hokejové reprezentace nastoupit v jednom zápase a dokonce i v jednom útoku. V dějinách československého hokeje už reprezentovali spolu slovenští sourozenci Marián, Peter a Anton Šťastní. Zohornové o něčem podobném snili, teď se jim to může splnit.

"Čekáme na ten zápas. Až se vhodí bule, tak tomu teprve začneme věřit, že je to splněný sen," řekl novinářům jednatřicetiletý Tomáš a bratři jeho slova potvrdili. "Spolu jsme všichni byli asi naposledy na rybníku v Chotěboři. To je tak deset let. Možná ještě o Vánocích na nějaký sranda mač," doplnil o tři roky mladší Hynek.

Na listopadovém turnaji Karjala se potkali Hynek s Radimem, nejvíce zkušený, jednatřicetiletý Tomáš z Chabarovsku pozvánku nedostal. Na prosincovém Channel One Cupu zase jako jediný chyběl dvaadvacetiletý Radim. Ten teď nebyl původně ani mezi náhradníky, ale nakonec se dostal až do konečné nominace a už ve čtvrtek proti Švédsku by se mohli vedle sebe seřadit do lajny.

Nebude pro ně problém se v útoku poskládat, jak bude potřeba. "Všichni tři jsme univerzální, máme zkušenosti se všemi posty, takže nám to bude jedno, jak nás postaví, a myslím, že ta bratská chemie se ukáže," uvedl Tomáš. Především by ale rádi pomohli k úspěchu týmu. "Chceme se předvést, bodovat a hlavně vítězit. Proto tam jedeme. Když budeme takhle všichni tři spolu, to je takový bonus navíc," doplnil Hynek.

V úterý večer v Praze si zašli Zohornové na večeři s rodiči. "Byli nadšení. Myslím si, že si mamka i poplakala. Byli pyšní, že jsme všichni tři v reprezentaci," popsal dvaadvacetiletý Radim nadšení v rodině. "Jsme rádi, že u toho můžou rodiče být a takhle nás naplno u toho podporovat. Možná to i naplánují tak, že by v pátek přiletěli. Ale mají hodně práce, tak uvidíme, jak to stihnou," doplnil Hynek.

Všichni už mají po dvou extraligových titulech. Tomáš v letech 2010 a 2012 s Pardubicemi, jeho sourozenci v minulých dvou letech s Kometou Brno. "Nemáme si co závidět. Se starším bratrem jsem prohrál finále 2011/12 a co si pamatuju, tak mi sám říkal: 'Neboj Hýňo, dočkáš se.' A měl pravdu," usmíval se Hynek.

V jednom týmu se všichni tři potkávají poprvé. "Bylo by super si někde zahrát i v klubu, abychom se vídali každý den, ale tohle je asi jeden z těch největších snů, že to vyšlo v reprezentaci," uvedl Radim.

Kdo je nejrychlejší? A kdo nejsilnější?

Tomáš byl a je pro oba mladší sourozence vzorem, také už má na kontě účast na dvou mistrovstvích světa i na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Tom je z nás nejstarší a nejzkušenější. Je to takový motor rodiny, ale posouvá nás to všechny tři dopředu," prohlásil Hynek.

Teď se pokusí dát dohromady všechny své přednosti. "Hýňa je výborný bruslař, to Finsko mu strašně pomohlo. Stal se z něho i velký střelec. Radim taky bruslí výborně a výhoda je jeho výška a síla. Je výborný na hokejce a umí si podržet puk. A ten třetí, ten Tomáš, je z nich nejrychlejší a řekl bych nejlepší," smál se Tomáš.

Všichni jsou spolu v neustálém kontaktu, přestože Tomáš hraje na Dálném východě v Chabarovsku, Hynek v Lahti a Radim se přesunul z Brna do Mladé Boleslavi. "Máme společný WhatsAppp. Píšeme si, kdo dá góly. Taky se hecujeme a děláme si ze sebe srandičky. Je výborné, že máme takové bratrské pouto, že druhý snese kritiku nebo i srandu," dodal Hynek.

Během dětství se samozřejmě občas pohádali i poprali. "Byly to velké války. Hodně se taky brečelo," vzpomínal Tomáš. Nejmladší Radim se ale začal postupem času sourozencům vyrovnávat. "Pořád je lehce bitý, že je nejmladší, ale v dobrém. On by nás přepral oba dva. Je nejsilnější, vždyť má dva metry a sto kilo. To je znát," pousmál se Hynek.

Tomáš si dělal legraci, že budou na turnaji společně bydlet na třílůžkovém pokoji. "Asi bude přistýlka a já jako nejmenší asi budu spát na ní. Že jsem nejstarší, to nehraje roli, bohužel rozhoduje výška a síla," vtipkoval. Radim ale o takové variantě ani náznakem neuvažoval. "Oni oba dva chrápou, takže s nima spát nemůžu. Já uvítám samotku s Radkem Koblížkem," smál se nejmladší ze sourozenců.