Třikrát Zohorna. Bratři si touží zahrát společně za národní tým

Bratrům Zohornovým opět těsně uniklo splnění snu, jímž pro trojici útočníků zůstává společné vystoupení v dresu hokejové reprezentace. Zatímco na listopadovém turnaji Karjala se představili Hynek s Radimem, pro Channel One Cup nahradil Radima Tomáš a nejmladší bratr zůstal jen mezi náhradníky.

"Viděl jsem Radima mezi náhradníky, tak jsem si samozřejmě říkal, že by bylo fajn, kdyby přijel taky. Aniž by se tedy někdo zranil, to bych nikomu nepřál," řekl Tomáš Zohorna novinářům. "Bylo by fajn se tady takhle vidět a splnit si sen zahrát si spolu. Předtím byl on, teď jsem tady zase já, ale věříme, že jednou nám to vyjde a zahrajeme si spolu," dodal.

Přes sezonu se bratři nemají jinak možnost setkat ani v osobním životě. "Jen v létě po sezoně. Určitě jsem rád, že jsme se spolu potkali alespoň s Hynkem. Jsme navíc spolu na pokoji, takže můžeme pokecat, hráli jsme i v jednom útoku (s Michalem Bulířem). To se nám podařilo naposledy tak někdy v šesti sedmi letech, když jsme začínali v Chotěboři," zavzpomínal třicetiletý Tomáš, nejstarší z celého bratrského tria.

V listopadu na Karjale bratrům účast moc přál. "Já bohužel neměl dobrý start do sezony, takže já jsem si to ani nezasloužil," připustil útočník Chabarovsku v Kontinentální lize. "Byl jsem nadšený za ně, ale také to člověku bylo trošku líto, že tu nebyl s nimi. Ale jednou to určitě přijde," řekl.

Sám prožívá hodně náročné dny i s ohledem na cestování. "Z Chabarovsku, kde jsme ještě v pondělí hráli, jsem spěchal na sraz, abych tam v úterý dorazil. V neděli pak poletíme s Michalem Jordánem zase zpátky do Šanghaje, kde nás čeká další zápas KHL proti Kunlunu," popsal.

Náročnost cestování ještě zvyšuje fakt, že čeští hokejisté rozehráli Channel One Cup v Tampere, odkud se k dalšímu pokračování museli přesunout do Moskvy. A ta je navíc přivítala cestou z letiště Domodědovo do hotelu rozsáhlými dopravními zácpami.

"Člověk se nad tím zamyslel a bylo mu jasné, že to bude náročné, ale já když dostanu pozvánku na reprezentaci, tak nerad odmítám. A protože jsem tu pozvánku dostal, tak jsem ji přijal. I když jsem věděl, jak náročné to bude. Tak to prostě je. V klubu problém nedělali, jediné, co je zajímá, abychom v pondělí přiletěli a mohli normálně hrát," řekl Zohorna.

Už cestování z Chabarovsku do Moskvy představovalo osm hodin v letadle. "Tam na přestupu hodina a půl pauza a pak ještě dvě a půl hodiny z Moskvy do Prahy. Nejhorší jsou ty časové změny. Snažil jsem se už v Chabarovsku trošku nastavit na moskevský čas a chodil později spát. Tady při turnaji to naštěstí nejsou nějaké obrovské přelety s velkými časovými posuny. Jsme zvyklí. Zpátky to pak bude zase osm a půl hodiny do Šanghaje," vypočítal.

Sezona v jeho podání už nabrala správný směr. "Už se to poslední dobou zlepšilo. Nebylo to dva tři měsíce úplně ono, byly tam nějaké střety s trenérem a neklapalo vše, jak by mělo. Ani z mé stránky to nebylo ono, ale poslední měsíc už se snad vše zase vrací do normálu. I tým začal dělat více bodů, tak snad to bude pokračovat i dál. Koukám teď hlavně na to, abychom dělali body a přiblížili se play off," uvedl Zohorna.

Česká legie v Amuru má po nedávných příchodech gólmana Marka Langhamera a beka Marka Hrbase znovu pět členů. "Začínali jsme v pěti, bohužel dvěma klukům (Tomáš Filippi a Libor Kašík) to nevyšlo, ale to se stane. Nahradili je další dva, takže je nás pořád pět, můžeme si pořádně pokecat česky a naštvat tím Rusáky," smál se Zohorna.