Turnaj plný talentů je tady! Češi vzhlíží k Nečasovi

Vánoční idylka je pryč, teď je čeká je boj na reprezentační frontě. Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa hráčů do 20 let v kanadském Vancouveru a Victorii. Mezi největší favority patří především zámořské celky Kanada a USA, hned za nimi je Švédsko. Svěřenci začnou cestu mládežnickým turnajem proti Švýcarsku.

Martinové Nečas a Kaut, spolu s nimi Filip Zadina. Především k této trojici bude vzhlížet celý národní tým do 20 let a spoléhat na ně bude i reprezentační trenér Václav Varaďa, který udělal z brněnské komety reprezentačního kapitána, asistenty Nečase budou Kaut a obránce se zkušenostmi z extraligy Jakub Galvas. "Úspěch na nich závisí z velké míry, protože jsou výkonnostně jinde," prohlásil kouč před odletem do zámoří. "Věřím ale i zbylému týmu," dodal Varaďa, jenž těsně před Vánoci zúžil soupisku o tři jména.

Čeští mladíci loni po dlouhých třinácti letech proklouzli do semifinále, kam by se rádi dostali i letos. Mezi nejlepší čtyři celky je má nasměrovat úvodní výhra nad Švýcarskem, která by týmu dodala potřebné sebevědomí, což je v této kategorii nezbytné. Dále čeká Varaďovi svěřence Rusko, domácí Kanada a na závěr skupiny outsider z Dánska.

Ačkoliv nepatří Češi mezi největší favority na zisk titulu, šanci rozhodně mají. Klíčovým duelem ve skupině směrem k vyřazovacím bojům bude duel s Rusy a následně čtvrtfinále, které rozdělí týmy na zdařilé a neúspěšné. Čeští hokejisté získali medaili naposled v roce 2005.

Dlouhé čekání by přitom rádi ukončili. "Ti kluci mají potenciál. Udělám všechno pro to, abychom vyhráli. Jsem takový typ, že chci uspět za jakéhokoliv stavu. Cítím, že i hráči to takhle vnímají," prohlásil Varaďa před odletem do Kanady. Podle něj by se jeho svěřenci měli na turnaji prezentovat poctivým a účelným hokejem, který je dovede k dobrým výsledkům.