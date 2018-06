Už jsem nevěřil, že reprezentaci někdy povedu, řekl Říha

Jméno Miloše Říhy se v souvislosti s pozicí trenéra hokejové reprezentace v minulosti již několikrát skloňovalo, vedení svazu se však vždy rozhodlo pro jiného kandidáta. Tentokrát ale prezident Tomáš Král a další funkcionáři ukázali na devětapadesátiletého odborníka, který tak nahradí odcházejícího Josefa Jandače.

"Abych se ale přiznal, tak už jsem nevěřil, že se to někdy stane," řekl Říha na dnešní tiskové konferenci, kdy byl představen jako nový reprezentační kouč. "Je to velká čest a odpovědnost," přiznal trenér, jenž se výrazně prosadil v Kontinentální hokejové lize, ale trénoval i v Česku a na Slovensku.

Říha si dobře uvědomuje, že nabídku dostal i díky tomu, že ji před ním hlavní kandidáti Martin Straka a Libor Zábranský odmítli. Inspiruje jej ale příběh basketbalového kouče Pata Rileyho.

"Byl osmým asistentem Lakers, když to trochu zlehčím, a když byli v největší krizi, tak vystoupil a řekl: Já to tedy beru. A pak se stal trenérem desetiletí," poukázal Říha na hvězdného amerického trenéra. "Říká se, že mi pomohlo, že jsem byl jediný volný, ale to bych říkat nechtěl. Myslím si, že práce za mnou byla," řekl trenér, který s Mytišči postoupil do finále play off KHL a vedl i hvězdný Petrohrad.

Na první zkušenost s reprezentační činností se těší a je připraven, že to bude něco zcela jiného než práce v klubu. "Uvědomuji si, že nebudu muset dlouhodobě připravovat tým. Bude to spíše o skladbě týmu, (herním) systému, o motivaci," řekl Říha, který se chystá hodně cestovat a sledovat zápasy. Plus vše konzultovat se svými spolupracovníky a klubovými trenéry. Ještě v létě by se rád sešel i s některými hráči z NHL.

Aktuálně je první reprezentační akcí v následující sezoně až listopadový turnaj Karjala, národní tým se však zřejmě sejde ještě dříve. "Před začátkem sezony je ještě jedna pauza, kterou bychom chtěli využít na kemp mladých hráčů. Případně i k sehrání zápasů," prozradil Říha. Na přelomu srpna a září se národní tým scházel i v minulých letech.

Říha dnes několikrát zopakoval, že chce navázat na práci svého předchůdce Jandače a i nadále zapojovat do týmu mladé hráče. Momentálně to vypadá, že součástí jeho realizačního týmu by měl být například Jiří Fischer nebo Robert Reichel.

"Zatím jsem oslovil šest lidí a jen jeden odmítl," prozradil Říha s tím, že na intenzivní jednání čekal do svého jmenování. Stejně jako Jandač by ale chtěl mít tým spolupracovníků širší. "Teď se budu seznamovat s tím, jak to chodilo nejméně na posledních třech mistrovství světa a také si budu chtít projít všechny hráče, kteří týmem prošli nebo kteří přicházejí v úvahu," vysvětlil.

Rodák z Přerova se nebojí, že by mu chyběl každodenní pobyt na ledě. "Už jsem si toho užil dost," pousmál se Říha, který byl na střídačce vždy hodně emotivní. V národním týmu prý bude určitě klidnější. "Vím, že klub a reprezentace je něco jiného. Nebude to tak těžké, budu se chovat úplně jinak, než jsem se choval," slíbil.

Úkolem Říhy a jeho svěřenců bude ukončit medailový půst reprezentace. Češi získali na velkém turnaji naposledy bronz v roce 2012. Podle nového šéfa střídačky by k úspěchu měl vést i návrat k typicky české hře.

"Teď mi tam trošku chyběla taková ta česká vyčůranost, čím jsme v minulosti vyhrávali. Měli jsme vynikající hráče, uměli jsme zpomalit hru, počkat. Uměli jsme vyprovokovat ruské týmy, i když byly lepší. Uměli jsme hrát na Švédy, Finy, Kanadu. Chybí mi tam trošku to přemýšlení," uvedl Říha.

Fakt, že se osobně nezná s většinou českých hráčů z NHL ani je nikdy netrénoval, za handicap nepovažuje. "Tím se zabýváme jen my, ve světě to nikdo neřeší. Je jedno, kdo stojí na střídačce. Hráči musí přijít, odvést práci a odvést ji co nejlépe. My máme pořád tendenci řešit, kdo to je, proč tam je. Musíme si všichni fandit a stejně se během šampionátu poznáme. A pak se zase rozejdeme a on bude celý rok s trenérem v klubu," dodal Říha.