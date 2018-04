V kabině patří mezi starší, docela sranda, směje se Francouz

Gólman Pavel Francouz patří v sedmadvaceti letech k nejstarším i nejzkušenějším hráčům výběru, který se připravuje na hokejové mistrovství světa. Za sebou má povedenou sezonu - ve vynikajícím světle se představil na olympijském turnaji v Pchjongčchangu, v play-off Kontinentální ligy výrazně pomohl Čeljabinsku do semifinále, a tak není divu, že vyhlíží splnění snu o NHL.

"Už jsem tady v nároďáku nějaký čas, a když se rozhlédnu po kabině, patřím mezi ty starší. Je to docela sranda, když si to člověk uvědomí. Ten čas letí hrozně rychle, ale plyne to tak i v životě. Člověk se otočí a deset let je pryč jako nic," řekl novinářům Francouz.

Od úterního příletu měl až do pondělního srazu volno. "Bylo super, že jsem si mohl psychicky i fyzicky odpočinout, na hokej jsem úplně zapomněl a mohl se věnovat rodině. A také si vyřídit vše, co se člověku za ten rok nakupí. Jsem nachystaný a necítím se nijak unavený," ujistil Francouz.

V KHL zůstal s Čeljabinskem až na štítě Kazaně, jež je nyní už jen dva kroky od zisky Gagarinova poháru. "Samozřejmě chcete vždy dojít až na ten úplný konec, ale když se za tím člověk ohlédne, tak pro Čeljabinsk - i s ohledem na finanční možnosti, které jsou v KHL velkým faktorem - se povedla úspěšná sezona. Dostali jsme se daleko a bylo to super i proto, že klub slavil 70 let od založení. Vedení bylo spokojené, potěšili jsme fanoušky, celé město tím žilo," konstatoval Francouz.

Na úspěchu měl hodně velký podíl, chytal skvěle. Ve 12 utkáních, do nichž v play-off zasáhl, měl průměr 1,9 obdržené branky a úspěšnost zákroků 94,9 procenta, na Kazaň už to však nestačilo. "Tam už ta převaha byla úplně extrémní, ale já šel do zápasů s tím, že budu mít hodně práce, což mě i bavilo. Snažili jsme se je překvapit, ale bohužel jsme byli vždy o gól kratší a sérii jsme prohráli 0:4 na zápasy," uvedl Francouz.

Play-off měl podle původního plánu odchytat celé, ale v průběhu série 1. kola proti Nižněkamsku utrpěl menší zranění po kolizi s útočníkem soupeře Andrejem Nestrašilem, s nímž se nyní potkal v reprezentaci.

"Sérii dochytal kolega a pak s Ufou jsem začal já, ale měli jsme tam dvě těžké prohry, jednou v prodloužení, pak nám to otočili těsně před koncem, tak mi trenéři dali čas na odpočinek. Šanci dostal Děmčenko a chytal dobře, ale pak jsme prohrávali v sérii 2:3 a trenéři rozhodli, že ji dochytám já. Nám se to naštěstí povedlo otočit," řekl Francouz.

V Traktoru mu končí smlouva. Zámoří? Sen, říká Francouz

Semifinále pro něho bylo patrně i rozlučkou s Traktorem, kde mu končí smlouva. "V tento moment ano. Když se ohlédnu, tak člověk vzpomíná jen na to pěkné, ale prožil jsem tam i spoustu těžkých momentů. I za to jsem ale rád, protože mě to posunulo dál. I když jsou to nepříjemné zkušenosti, tak se člověk stane silnějším, když to překlene," prohlásil Francouz.

Přál by si, aby jeho další kroky vedly do zámoří. "Je to samozřejmě můj sen, abych chytal v NHL. Ale určitě nechci vykřikovat, že podepíšu v NHL. Nějaká jednání probíhají, ale je těžké se tam dostat v tomto věku. Ta cesta by byla opět trnitá, ale jde o sen, pro který musí člověk něco udělat. A já si za tím chci jít," ujistil Francouz.

Automaticky by neodmítl ani dvoucestnou smlouvu. "Takhle je těžké na to odpovídat. Rozhodoval bych se až podle toho, až přijde nějaká konkrétní nabídka, abych mohl třeba i posoudit, jaká je tam šance dostat se nahoru do prvního týmu. Myslím, že už mě také případně dobře znají a vědí, co ode mě mohou čekat, ale i tak jsem asi pro Severní Ameriku velká neznámá, protože se tam hraje trošku jiný hokej," vysvětlil Francouz.

Jasno by měl rád co možná nejdříve, aby věděl, co ho čeká v nejbližší době. "Ale bude záležet na jednáních, která jsou teprve přede mnou," doplnil Francouz.