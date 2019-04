V listopadu mu hrozila amputace. Teď se Kovář popere o MS

Brankář Jakub Kovář poprvé v přípravě na mistrovství světa na Slovensku trénoval s českou reprezentací a chce se poprat o start na šampionátu. Je šťastný, že se zlepšily problémy s nohou, které ho delší dobu sužují. Třicetiletý gólman se v listopadu dokonce kvůli zánětu obával amputace, zelenou v boji o šampionát dala opoře ruského Jekatěrinburgu poslední lékařská vyšetření uplynulý víkend.

"Vlastně celou sezonu jsem bojoval s tím hnusem, co se mi udělal na listopadové akci v noze. Ukázalo se, že se to nezhoršilo, tak jsem se rozhodl, že to ještě jednou zkusím," řekl Kovář po tréninku v pražském Edenu.

"Mám tam nějakou cystu a je tam zánět v kosti. Bral jsem od listopadu až do února antibiotika. I kvůli tomu jsem se musel z prosincové i únorové akce omluvit, protože moje tělo toho mělo opravdu dost a nepřipadalo v úvahu jezdit ještě na nějaké další přátelské zápasy. Odchytal jsem toho v klubu dost," podotkl Kovář.

V listopadu jeho potíže vyvrcholily tak, že prožíval psychická muka. "Dva dny po zápase se Švédy v Holešovicích jsem přijel o půlnoci do nemocnice v Písku a už mi chtěli tu nohu amputovat. Já už jsem se v tu chvíli smiřoval, že jsem odchytal poslední zápas v kariéře a že končím s hokejem," popisoval účastník čtyř mistrovství světa i olympijských her 2014 v Soči.

"Už jsem si skoro projížděl papíry, jak to mám s pojistkami, a vymýšlel jsem, na kterou školu budu muset naskočit. S manželkou už jsme tam na chodbě nemocnice vymýšleli, co budeme dělat dál bez hokeje. Noha vypadala příšerně a doktoři mluvili celkem jasně. Byla to docela dlouhá noc," líčil obavy, které se po okamžitém nasazení silných antibiotik začaly rozplývat.

Původ potíží podle něj nastal přesně rok před duelem se Švédy. "Bojoval jsem s tím tehdy v sezoně, ale přes léto se to uklidnilo. Trošku mojí nedbalostí, že jsem to neřešil, mě to doběhlo v den zápasu se Švédy, kdy to začínalo bolet. Asi to tak mělo být, po půl roce se to znovu ozvalo a já jsem věděl, že je zle," uvedl majitel bronzových medailí ze šampionátů v letech 2011 a 2012.

Duel se Švédskem, který Češi prohráli 2:3, byl pro něj v dresu národního týmu jediným v sezoně. Dochytal jej se sebezapřením. "Po první třetině, kdy mi to prasklo, chtěli, abych zápas dochytal. Tak mi to opíchli. Zřejmě mi doktor napíchnul i nějakou žílu a vyvalila se mi tam spousta krve do nohy. Na druhou stranu díky tomu, že mi to tak oteklo, se udělala detailní vyšetření a zjistilo se, co se mi kvůli rok starému zranění v noze utvořilo," prohlásil.

Uvědomil si, jak může zničehonic skončit kariéra. I proto se rozhodl do přípravy na šampionát jít. "Řekli jsme si i s manželkou, že to může být naposledy. Navíc v Bratislavě, kde jsem zažil své první mistrovství, tak si říkám, kdyby to mělo být moje poslední. Tím nechci vyhlašovat, že končím v nároďáku. Na to já nejsem. Ale nikdy nevíš, co se může stát, a může to být poslední šance," řekl Kovář.

Přiznal ale, že roli třetího gólmana by nevzal. "Bude mi v létě jednatřicet. Kdyby před kempem řekli, že se mnou počítají jako s třetím gólmanem, tak nepojedu, protože to je role pro mladé kluky. Jsem tady, zabojuju o co nejlepší pozici a uvidím, jak dlouho tady budu," uvedl Kovář.

Roli hraje také rodina. "Mám doma úžasného malého kloučka, kterému jsem před týdnem slíbil, že táta přijel domů a už nikam nepojede. A včera jsem mu musel říct, že táta jede do práce, tak to samozřejmě nechápal," podotkl.

"V Rusku se začíná na začátku července a letos mistrovství skončí na konci května. Abych hrál hokej deset měsíců a měl jen čtyři týdny volno, to už za to nestojí. I po tom zranění vím, že se o sebe musím starat," dodal Kovář.