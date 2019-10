Varaďa: Hrát před domácím publikem je obrovsky motivující

Českou hokejovou reprezentaci do dvaceti let povede Václav Varaďa jakožto hlavní trenér už podruhé za sebou. Na světový šampionát v Ostravě a Třinci se velmi těší a v domácím prostředí vidí velkou výhodu i skvělou možnost ukázat se české veřejnosti.

V třinecké Werk areně jste před půl rokem slavil titul jako trenér místních Ocelářů. Teď máte v tom samém regionu možnost dokázat něco podobného s juniorskou reprezentací. Je to výzva?

Mistrovství světa na domácí půdě je pro mě neskutečně motivující. Přeji si, abychom s týmem hráli poctivý hokej plný nasazení, bojovnosti a vášně. Dokázat něco podobného jako s Oceláři by bylo "sladké". Uděláme maximum, co bude v našich silách, k nejlepšímu možnému umístění na turnaji.

Tým pro blížící se šampionát se pomalu tvoří. V jaké fázi jste a kdy by tak měla být soupiska pro mistrovství světa kompletní?

Jsme ve třech čtvrtinách našeho plánu, přičemž do začátku šampionátu zbývá něco kolem šedesáti dní. S hráči jsem v kontaktu. V jejich klubech v zámořských soutěžích někteří prožívají velmi dobrá období, některým naopak start do sezony moc nevyšel. Hráči v Evropě nebo v domácích soutěžích, které máme na očích více, jsou na tom obdobně. Čeká nás v listopadu turnaj čtyř zemí ve Finsku, kde sehrajeme tři utkání. Nominace vyšla před několika dny a je v ní spoustu kluků, kteří si tímto turnajem mohou říct o pozvání na přípravný kemp před mistrovstvím.

Juniorský hokej je známý vysokým nasazením a velkou rychlostí. Jsou tyto dvě věci hlavním kritériem pro výběr hráčů a jakým stylem hry byste se chtěli na turnaji prezentovat?

Hráče budeme s kolegy Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou vybírat do závěrečné fáze přípravy před mistrovstvím podle našeho přesvědčení a silných stránek našich hráčů. Rychlost, nasazení, bojovnost, týmové pojetí a poctivá hra. Tím bychom se na šampionátu rádi prezentovali.

Co soupeři? Došlo od loňského šampionátu u některého z nich k nějakým výrazným změnám?

So upeři budou zcela jistě kvalitní, ve skupině máme týmy USA, Kanady, Ruska a Německa. Věřím, že přijedou na mistrovství světa v nejlepších možných sestavách.

V základní skupině se český tým střetne s Ruskem a oběma zámořskými velmocemi. To je svým způsobem výhoda pro případné čtvrtfinále. Souhlasíte?

Soustředím se na našeho prvního soupeře, kterým je tým Ruska. Půjdeme od zápasu do dalšího zápasu. Druhá skupina má zase severské týmy, které jsou špičkové. Každý se dá porazit, ať už to je ve skupině, nebo nadstavbové části turnaje. Uvidíme, jak to celé dopadne.

Kdo je podle vás letos největší favorit na zisk zlaté medaile?

Všechny týmy, kterým se podaří postoupit do čtvrtfinále, mají šanci udělat úspěch.

Obě pořadatelská města se zatím těší velkému zájmu fanoušků a vstupenky v předprodeji rychle mizí. Bude pro vás podpora v hledišti výhodou nebo to hráčům spíše sváže ruce?

Neskutečně si vážím blížící se podpory našeho týmu. Věřím, že fanoušci vytvoří pro naše hráče skvělé přijetí a atmosféru a že je poženou za ještě lepšími výkony. Kluci budou hrát doma největší juniorskou akci před svými rodinami, známými a kamarády. Věřím, že jim to naopak pomůže.

Česká juniorská reprezentace čeká na medaili od roku 2005. Cítíte tlak?

Samozřejmě vést národní tým na mistrovství světa je ohromná čest. Nějaká nervozita na hráčích bude, ale věřím, že s prvním buly v utkání proti Rusku z nich spadne a odehrají turnaj srdcem a všem fanouškům ukážou, co v nich je. Budu se snažit s týmem potěšit naše fanoušky a hrát hokej, který se jim bude líbit a budou s naší hrou a výkony spokojeni.