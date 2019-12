Varaďa nominoval na MS juniorů. Pojede i hvězdný Lauko

Trenér hokejové reprezentace do 20 let Václav Varaďa zařadil do širší nominace na domácí mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu roku v Ostravě a Třinci, 39 hráčů. Nechybí mezi nimi útočník Jakub Lauko, který působí na farmě Bostonu v Providence v nižší zámořské lize AHL. Na šampionátu se představí tři brankáři a 20 hráčů do pole.

Varaďa s asistenty Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou přivítají první větší část nominovaných hráčů 10. prosince, kdy začne ve Frýdku-Mísku kemp. Desítka hokejistů se připojí o pět dní později.

"V první fázi se nám předvedou hráči převážně z Evropy doplnění o kluky z juniorských soutěží v Kanadě a USA, které potřebujeme ještě o něco lépe poznat," řekl novinářům Varaďa.

Později se k týmu přidá vedle Lauka například i brankář Lukáš Dostál, jenž působí ve Finsku, obránce Libor Zábranský, Jan Jeník, Jaromír Pytlík nebo Matěj Pekař, kteří hrají v zámoří.

"Rozhodující pro konečnou nominaci bude výkonnost, psychická odolnost, přístup a nastavení ke hře. Každý z hráčů od nás dostane roli a tu bude muset pro celkový úspěch týmu do puntíku plnit," podotkl Varaďa, který bude vybírat z pěti brankářů, 12 obránců a 22 útočníků.

Hokejovou dvacítku čekají před šampionátem tři přípravné zápasy. Nejprve se utká s prvoligovým Frýdkem-Místkem, poté nastoupí proti Švédsku a Slovensku. V základní skupině JMS se poté národní tým utká postupně s Ruskem, Německem, USA a Kanadou.

"Chceme hrát poctivý hokej plný dravosti, nasazení a obětavosti, podpořený o dobrou útočnou fázi a obrannou hru v čele s brankářem. Hodně důležitý bude začátek šampionátu," podotkl Varaďa, který vedl hokejovou dvacítku i na minulém mistrovství světa, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále po porážce s USA.

