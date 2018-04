Včera sledoval bratra, nyní chce Červenka uspět v národním týmu,

Hokejista Roman Červenka se dnes společně s dalším útočníkem Fribourgu Michalem Birnerem připojil k přípravě hokejové reprezentace před mistrovstvím světa. Po čtvrté příčce na olympiádě v Pchjongčchangu a vyřazení hned v úvodu play-off švýcarské ligy má velkou chuť dosáhnout v sezoně ještě nějakého úspěchu.

"Cítím se dobře a chuť zatím také je, i když nebudu lhát - těch šest týdnů přípravy je hodně. To je na tom asi to nejhorší, je to dlouhé. Ale i na to jsem připravený. Mám chuť a jsem zdravý, to je nejdůležitější," řekl Červenka v rozhovoru s ČTK a serverem hokej.cz.

O tom, že by se po náročném období omluvil, neuvažoval. "Vždy jsem se snažil jezdit, když to šlo. Ne třeba tolik na Euro Hockey Tour, ale na konci sezony jsem mohl většinou jet. Takhle je alespoň pořád šance završit sezonu líp než v klubu. Ještě se mi nechtělo ji končit," uvedl Červenka.

Čtvrtfinále jeho klubu nevyšlo, podlehl Luganu 1:4 na zápasy. "I když jsme měli dost kvalitní tým na to, abychom Lugano porazili, bylo to hratelné... V klíčové chvíli jsme ale přišli o dva důležité hráče a Fribourg není tým s moc širokým kádrem. Bylo to znát," řekl Červenka. Hůře se smiřuje s umístěním těsně za medailovými příčkami pod pěti kruhy. "To bude člověka mrzet asi do konce života. Kdykoliv si na to vzpomene a kdykoliv se zmíní tahle olympiáda," připustil Červenka.

Omluvenek z řad olympioniků se trenérovi Josefu Jandačovi sešlo hned na startu přípravy na MS několik. "Od roku 2010 vím, že uspět lze s jakýmkoliv týmem. Tehdy v Německu jsme také neměli moc hvězd," poukázal Červenka na poslední titul mistrů světa, který český hokej dobyl.

Dovolenou si zatím žádnou nedopřál. "Využil jsem to volno jen tady, protože jsme se stěhovali ze Švýcarska a odváželi věci. Jednou jsem se byl také sklouznout v Letňanech," řekl Červenka. "A včera jsem koukal na bráchu na fotbal, jak vyrovnal proti Spartě," zmínil mladšího bratra Marka, jenž obléká ve fotbalové lize dres Teplic.

Ve švýcarském celku Fribourg-Gottéron mu skončila smlouva. "Byla tam i varianta pokračování, ale cítím, že je čas udělat zase změnu. Nevím pořádně proč, ale ve Fribourgu to nejspíš nebude, uvidíme. Fakt zatím nevím, co bude dál, všechno je možné," řekl Červenka.

Nevyloučil ani návrat do extraligy. "Čekám na konkrétní nabídky. Co přichází v úvahu, to je Rusko (KHL), Švýcarsko nebo Česko. Musí mi to dávat smysl, ale tím vůbec nemyslím jen finančně. Týká se to všeho množného: trenéra, města, všech těch drobností, na něž člověk musí i v mém věku koukat," dodal Červenka.

Nechává ho to ale zcela v klidu. "Jsem v pohodě. Párkrát jsem se nechal zatlačit tím, že jsem něco podepsal hned, to už nechci opakovat. Člověk už ví, jak to chodí, takže bych si rád nechal čas na rozmyšlenou a v klidu si počkal, abych se rozhodl podle intuice a co nejlépe. Ať už to bude na rok, nebo na delší dobu," řekl dvaatřicetiletý útočník.

Švýcarské angažmá bere jako dobrý krok. "Po tom roce, co jsem odehrál v Česku (za Chomutov), jsem věděl, že si Švýcarsko chci zkusit. Lákalo mě už delší dobu. Jak už pro ten styl života, tak i hokeje, který tam je na velmi dobré úrovni. Hraje se nahoru dolů, rychle a hodně intenzivně. Jinak je Švýcarsko čistá země s mnoha pravidly, na něž si musíte zvyknout, ale ta zkušenost je fantastická," uvedl Červenka, který působil i v NHL a KHL.