Voráček doufá, že Zlatou hokejku ještě vyhraje. Gudas mu bude chybět

Kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček v pondělí večer na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka v Praze slyšel již posedmé své jméno mezi nejlepší desítkou oceněných. Od roku 2012 v ní scházel jen v roce 2014, kdy byl třináctý. Zejména umístění z posledních ročníků potvrzují jeho stabilní kvalitu - po dvou druhých místech byl tentokrát jen těsně třetí za Tomášem Hertlem. Sám ale touží opět vyhrát, jak se mu to podařilo v roce 2015.

"Doufám, že to zase jednou vyhraju. A chci to vyhrát, pro mě je to obrovská motivace. Už jsou to čtyři roky, příští rok to bude už pět let, co se mi to podařilo. Není to ale snadné, když se tak podívám na 'Hertlíka' nebo 'Pastu'," připomněl Voráček své letošní přemožitele. David Pastrňák triumfoval již potřetí za sebou. "Navíc třeba jméno Davida Krejčího nezaznívá až tak často, jak by si třeba zasloužil, i když je to jeden z nejlepších hráčů, jakého jsme v NHL měli," dodal Voráček.

Kdyby měl sám hlasovat, přiznal, že by to pro něho byla hodně těžká volba. "Oba kluci měli vynikající sezonu, hlavně po střelecké stránce, oba došli daleko v play off. 'Pasta' šel až do finále, tak bych asi volil jeho. Někdy je hlasování trochu ošemetné. Myslím si ale, že nejlogičtější bylo, že vyhrál právě on. Kdyby se nezranil, měl šanci stihnout 50 gólů, což je v dnešní NHL meta, s níž máte velkou šanci vyhrát nejlepšího střelce. Škoda, že se zranil. Doufám ale, že se mu to jednou povede," prohlásil Voráček.

Podobně jako on se mezi nejlepšími stabilně objevuje právě Krejčí, byť na vítězství dosáhl také jen jednou. "Takových hráčů v NHL moc není. On je centr a diktuje tempo hry, což je hrozně těžké dělat. On je ale natolik chytrý a zkušený hráč, že si tempo určuje podle sebe. A nelítá někam, kam nemusí. Když má puk na hokejce, má to většinou hlavu i patu. Strašně kvalitní hráč. A k tomu mají Bergerona, proto je Boston tak silný. Takovým hráčem byl Dacjuk, teď třeba Crosby. Myslím, že 'Krejča' je v Čechách nedoceněný," podotkl Voráček.

Program po mistrovství světa na Slovensku, jež skončilo před více než třemi týdny, rozdělil různě. "Bylo tam pár zapíječek synů, nějaký golf, fotbaly a samozřejmě nějaký čas s rodinou. Matějovi byl teď měsíc a roste jako hory. Užívám si to," ujistil Voráček.

Stihl i změnu vizáže a dorazil na vyhlášení ostříhaný a s výrazně zkrácenými vousy. "Většinou začíná být v tomto období už teplo a jsem z toho zapařený, tak to radši shodím, ať se mi líp dýchá," smál se devětadvacetiletý útočník Philadelphie.

Ve Flyers patrně osiří, přestože ještě nedávno tvořili malou českou kolonii s gólmanem Michalem Neuvirthem a bekem Radkem Gudasem. Neuvirthovi končí smlouva, Gudas byl před polovinou června nečekaně vyměněný do Washingtonu. "Bude to zajímavé. Popravdě jsem počítal s tím, že s 'Nojvou' to asi na podpis nevypadá. 'Gudyho' jsem nečekal. Sezona byla zklamáním a tušili jsme, že se něco dít bude, ale že by se to týkalo zrovna jeho, to asi nečekal nikdo," připustil Voráček.

Sám ale vše bere tak, jak to je. "Je to prostě byznys. I Wayne Gretzky byl vyměněný... Ten kamarádský vztah je silný. Pro nás to byl šok, ale kamarádi zůstaneme, i když bude hrát za Washington. Je to rozhodnutí klubu a já mu budu vždy přát, aby se mu dařilo. Nečekal to on a ani já, ale tak to v hokeji prostě chodí. 'Gudy' mi tam však bude chybět a bude mi asi smutno, to nebudu lhát," nezastíral Voráček.

S řízným bekem byli zrovna spolu, když volal generální manažer Flyers Chuck Fletcher, aby Gudasovi zprávu o výměně oznámil. "Je to vždycky šok, i když to třeba nějakým způsobem čekáte. Byl překvapený, měl kolem sebe rodinu a museli to nějak vstřebat. Vždy je nepříjemné, když vás vymění. Musíte se postarat o stěhování, přesunout všechno, zařídit si bydlení, fakt to není sranda," uvedl Voráček.

"Radkovi se to stalo podruhé, já to zažil v roce 2011. Máte zázemí, znáte město, rodina je zvyklá. Je to hodně organizačních věcí, není to nic jednoduchého si zvykat na nové prostředí i tým, ale i to je naše práce," doplnil Voráček.