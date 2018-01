Vystoupení juniorů nebylo špatné, špička je ale daleko, ví Rulík

Český juniorský hokej udělal oproti minulosti krůček dopředu, ale světová špička je pořád hodně daleko. I tak zhodnotil trenér Radim Rulík vystoupení reprezentace do 20 let na mistrovství světa v Buffalu. Češi dokázali po třinácti letech postoupit do semifinále, v závěrečných dvou zápasech proti Kanadě a USA ale utrpěli debakly a skončili čtvrtí.

"Vystoupení nebylo vůbec špatné. Porazili jsme Rusy, Finy ve čtvrtfinále, takže určitě to nebyl neúspěch. Výsledky s Kanadou a Amerikou nám ale ukázaly, kde je světová špička v této kategorii a že k ní máme ještě opravdu hodně daleko," řekl Rulík.

Dvaapadesátiletý kouč, který v současnosti vede extraligový Litvínov, byl v roce 2000 asistentem Jaroslava Holíka u zisku prvního českého titulu na juniorském MS a u dvacítky poté působil i jako hlavní kouč. Postup současného týmu do semifinále ocenil. "Je to určitý krůček dopředu oproti minulým letům. Na užším kluzišti proti zámořským týmům byly ale výsledky o třídu," poukázal na prohry 2:7 a 3:9.

Dva debakly české vystoupení na juniorském MS lehce znehodnotily, což přiznal i kouč Filip Pešán. I Rulík uznal, že něco podobného se běžně nestává. "Příděly přišly až po postupu ze čtvrtfinále. Trošku to vypadalo, jako kdyby (hráči) měli splněno a jako kdyby tam nebyla síla," uvažoval Rulík. Semifinále a zápas o 3. místo od sebe dělilo jen 20 hodin.

Češi však v Buffalu inkasovali hodně branek i v základní skupině, kterou zakončili se skóre 18:15. Celkem na turnaji dostali v sedmi zápasech 34 gólů, což je průměr 4,85 na utkání. K úspěchu na šampionátech přitom většinou vede spolehlivá defenziva. Podle Rulíka však český problém nespočíval jen ve špatné obraně.

"Špičkové týmy jsou silné na puku a mají silnou ofenzivu. Neztrácejí tolik kotouče a dokážou si vytvářet opětovné šance. Pak je to i do obrany snazší. Když z první nebo druhé přihrávky ztrácíte kotouč a soupeř hned otáčí hru, tak obrana není ve tvaru, ve kterém by měla být. A pak jsou tam ta okénka a soupeř vás přehrává," vysvětlil Rulík. Zejména zámořští soupeři byli v této herní činnosti výrazně lepší.

Vedení hokejového svazu se snaží zlepšit výsledky českého hokeje i vytvořením prostoru pro mladé hráče v prvoligových Litoměřicích, kam některé své juniory umísťuje i Litvínov. Rulík uvítal dočasné uzavření druhé nejvyšší soutěže, hlavní problém ale vidí jinde.

"Celkově tím, že se první liga uzavřela, tak v ní dostalo prostor hodně hráčů, což je dobře. My bychom ale potřebovali vychovat hráče tak, aby druhý sled, protože ti nejlepší odejdou do Ameriky, byl připraven na extraligu, což není. A až třetí aby hrál první ligu. My to máme posunuté tak, že nejlepší jsou v Americe a ti, co jsou za nimi, tak nemají na extraligu," řekl Rulík.

K výraznému zlepšení výsledků je podle něj potřeba zkvalitnit výchovu hráčů. "Abychom po odchodu nejlepších měli další, kteří jsou schopni v osmnácti nebo devatenácti hrát extraligu," zdůraznil Rulík. Martin Nečas, Kristian Reichel nebo Filip Chytil to sice dokázali, ale podle trenéra, jenž se v roce 2005 podílel na triumfu seniorské reprezentace na světovém šampionátu ve Vídni, je podobných hráčů potřeba vychovat více.

"Když se podíváme do Finska a Švédska na tuto kategorii hráčů, tak tam jich nejvyšší soutěž hraje daleko více. Ale není to tím, že by se jim dělal nějaký prostor, ale proto, že na to mají a jsou plnohodnotnými hráči. Nevyřeší to kvóty, ale jen proces výchovy. Nic jiného," dodal Rulík.