Zadinu zlobí tříslo, o juniorské MS by ale přijít neměl

Hokejový útočník Filip Zadina nedohrál sobotní zápas zámořské AHL. Důvodem odstoupení velkého talentu českého hokeje bylo zranění třísla. Dnes bude Zadinův stav opět prověřen, podle dostupných informací by ale zranění nemělo být vážné.

Zadina by tak neměl přijít o juniorský světový šampionát na přelomu roku ve Vancouveru a Victorii. Kouč reprezentace do 20 let Václav Varaďa počítá s devatenáctiletou šestkou letošního draftu jako s jedním z hlavních tahounů týmu, který pro prestižní akci skládá. Podle původního plánu se má Zadina připojit k mužstvu ve čtvrtek.

Odchovanec Pardubic, jenž je nejvýše draftovaným českým hráčem při výběru talentů od roku 2000 spolu Milanem Michálkem (2003) a Pavlem Zachou (2015), kteří šli na řadu rovněž jako šestí, podepsal v červenci tříletý nováčkovský kontrakt s Detroitem.

Do nejlepší hokejové ligy světa Zadina prozatím nezasáhl, ve své první sezoně v AHL má z 26 odehraných utkání na kontě 17 bodů za osm branek a devět nahrávek.