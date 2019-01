Je po nadějích! Češi končí ve čtvrtfinále. S USA prohráli 1:3

Zápas, který rozhoduje o úspěšných a zklamaných týmech, to je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do 20 let do něj vstupují po nepříliš přesvědčivých výkonech v základní skupině. Proti nim stojí zámořský favorit s USA, který se prezentuje na turnaji nejlepšími přesilovkami i oslabeními. Podaří se ho svěřencům Václava Varadi zaskočit?

Základní skupina moc radosti českým hokejistům neudělala. Povinná výhra nad Dánskem, jinak spíše trápení. A to jak v početních výhodách, tak i s vyloučeními, se kterými mají Češi celý turnaj potíže. Jejich zámořský soupeř naopak obě disciplíny ovládá na výbornou, ve statistikách je první.

Proti Američanům se naopak postaví druhý nejlepší gólman turnaje Lukáš Dostál, který také výborná čísla. Jeho úspěšnost po třech odchytaných duelech na šampionátu činí parádních 96 procent.

Spojené státy prohrály na mistrovství světa akorát se Švédskem, které už je nečekaně z turnaje venku, 4:5 po prodloužení. Také vzájemné duely hovoří jasně v jejich prospěch. V poslední čtveřici zápasů zvítězily USA vždy minimálně o čtyři branky. Poslední výhra českého týmu nad zámořským soupeřem se ovšem zrodila v Kanadě, kde se hraje i nyní.