ŽIVĚ: Češi po pár vteřinách druhé třetiny znovu inkasovali

Česká hokejová reprezentace do 20 let musí ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě porazit Švédsko, aby udržela šanci na první medaili od roku 2005. V roli favorita však mladí Češi do zápasu nepůjdou. Zatímco Seveřané v základní skupině A vyhráli všechny čtyři duely, domácí výběr zatím dokázal porazit jen Rusko a do druhé části turnaje postoupil ze čtvrtého místa.

Švédové na úvod třinecké skupiny zdolali úřadující šampiony z Finska po prodloužení, následně bez problémů přehráli Švýcarsko, Kazachstán i Slovensko. V základních částech juniorských MS tak švédský výběr vyhrál už 52 utkání v řadě, naposledy podlehl v prosinci 2006 Kanadě.

Klíčovým faktorem duelu podle všeho bude počet vyloučených českých hráčů. Domácí výběr je suverénně nejtrestanějším týmem šampionátu, Švédové naopak patřili mezi nejslušnější. Navíc mají Seveřané čtyřicetiprocentní úspěšnost využití přesilových her.

Až v den utkání bude jasno, zda se do branky postaví Lukáš Dostál, jenž byl v minulých dnech nemocný, Lukáš Pařík, nebo Nick Malík. Zápas začne ve 20:00.