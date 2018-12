ŽIVĚ: Česko - Rusko 0:1. Sborná udeřila v oslabení

Čeští hokejisté do 20 let mají na programu další zápas základní skupiny na mistrovství světa. Po nepřesvědčivém výkonu proti Švýcarsku je nyní prověří Rusko. Svěřence Václava Varadi čeká rozhodně složitější utkání, než bylo to zahajovací celého šampionátu před dvěma dny.

Oba týmy vstoupily do mistrovství světa vítězně. Zatímco Češi doslova mohli děkovat brankáři Lukáši Dostálovi, který je v zápase několikrát výtečnými zákroky podržel, že Švýcaři kvůli němu nezvítězili a byly rádi za dva body za výhru v prodloužení 2:1. Na obou brankách se podílel jeden z tahounů týmu Martin Kaut.

Rusové čekal na úvod turnaje nejslabší tým skupiny A Dánsko, které bude s největší pravděpodobností bojovat na turnaji o záchranu. Také mladá sborná ale moc nezazářila a po první třetině vedla nad outsiderem "jen" jednobrankovým rozdílem. Nakonec si ale došla pro vítězství 4:0 a na rozdíl od českého výběru brala všechny body.

Vzájemný duel obou týmů hodně napoví, jak to s nimi bude vypadat v průběhu turnaje a který z nich si vybojuje lepší pozici pro nadcházející vyřazovací boje.