Češi dostali od Kanady lekci. O čtvrtfinále budou muset bojovat

SLEDOVALI JSME ON-LINE Česká hokejová dvacítka na mistrovství světa do 20 let favorita nezaskočila. S Kanadou prohrála 1:5 a postup do čtvrtfinále si komplikuje.

Doposud nejtěžší soupeř čekal mladé české hokejisty na šampionátu. Kanada byla ještě o úroveň výš než předchozí soupeři z Ruska a Švýcarska. K precizní střelbě, lepším individuálním dovednostem přidali ještě výtečnou kombinaci a Češi po celý zápas nestíhali.

Poprvé se do branky postavil místo Dostála Patera, což mělo být podle trenéra Varadi překvapením pro Kanaďany. Favorité se ale zaskočit nenechali a hned v první třetině vstřelili tři branky, které jim dodaly jistotu. V dalším průběhu zápasu už si utkání pohlídali a ve zbylých dvou dějstvích přidali vždy po jedné brance.

Český tým hrál opět velmi nedisciplinovaně. Osobní trest ze zápasu s Kanadou si odnesly hlavní hvězdy reprezentace Martin Kaut a kapitán Martin Nečas. Zámořské hvězdy na turnaji zatím nenaplňují očekávání, která se od nich před začátkem šampionátu čekala.

Češi tak mají po třech zápasech ve skupině na kontě dva body. S jednou výhrou v prodloužení a dvěma porážkami jsou na čtvrtém místě. Jistotu čtvrtfinále jim dodá bod na Silvestra z utkání proti outsiderovi z Dánska. V něm by si chtěli výrazně vylepšit koncovku, protože pokaždé zatím dali vždy v základní hrací době vždy jeden gól, s čímž se na mistrovství světa nedá moc počítat s úspěchem.