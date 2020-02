Zohorna byl rád za operaci v Česku. V repre se těší na bratry.

Z prosincového Channel One Cup vyřadil útočníka Tomáše Zohornu akutní zánět slepého střeva, ale na Švédských hrách účastník tří mistrovství světa a olympijských her v Pchjongčchangu opět nechybí v kádru českých hokejistů. Po rekonvalescenci stihl v dresu Chabarovsku v KHL jen čtyři zápasy, přesto po omluvenkách v týmu kývl na dodatečnou nominaci. Nenechal si ujít šanci se opět v týmu setkat i s bratry Hynkem a Radimem.

V původní nominaci trenéra Miloše Říhy nejstarší ze sourozeneckého tria nebyl. "Když jsem mluvil s panem Říhou, tak jsem měl za sebou první zápas a necítil jsem se. Potom jsme spolu znovu volali. Měl jsem už po třetím zápase a trenér říkal, že mu vypadli dva centři, že by mě chtěl. Vzal jsem si den na přemýšlení a rozhodl se, že pojedu," řekl Zohorna.

Reprezentaci bere jako čest, navíc může trávit čas i s nejmladším bratrem Radimem. "Každá akce je super a jsem za to rád. A je fajn, že jsme se potkali zase s Radimem po měsících," prohlásil rodák z Havlíčkova Brodu, který s Hynkem působí od této sezony ve stejném klubu.

Minulý turnaj si společně neužili, ale Tomáš Zohorna bral jako štěstí v neštěstí, že se problémy naplno projevily při reprezentační akci v Plzni. "Byl jsem operovaný v Česku. To beru jako velké plus," oddechl si i s odstupem času Zohorna, který pociťoval potíže už v Chabarovsku.

"Doktor dával nějaké prášky, že to jsou spíš nějaké břišní problémy. Tam se to moc neřešilo. Je fajn, že to prasklo až v Česku," popsal dění. V Plzni se probudil s vysokou horečku. "Začalo se mi i nafukovat břicho, tak jsem si říkal, že už to není dobrý. Přišel se na mě podívat doktor a říkal, že pojedeme hned do nemocnice. Pak už to bylo rychlé."

Představa, že by se to stalo při dlouhých přesunech Amuru z Dálného východu, jej děsí. "Kdyby to bylo třeba při letu z Chabarovsku do Moskvy, kde je to nějakých osm hodin, tak by to mohlo dopadnout ještě hůř. Díky bohu, jak to dopadlo," podotkl Zohorna.

V Chabarovsku hraje pátou sezonu a nijak si zpětně nechtěl stěžovat. "Člověk tam tohle nemůže moc řešit, ani jsem se k tomu nechtěl vracet. Ale tak to tam funguje," podotkl.

Na Channel One Cupu držel týmu palce na dálku u televize. "Hned ve čtvrtek mě operovali, já jsem se probral nějak těsně před zápasem a koukal jsem se. To bylo fajn. Pak jsem byl hodně doma, tak jsem sledoval jak nároďák, tak bráchu v Chabarovsku i druhého bráchu v Boleslavi," popsal.

Do tréninku se vrátil v první polovině ledna. "Měsíc jsem byl mimo a pak jsem začal pomaličku, spíš procházky. Potom trošku na kole. Ono to bolelo, takže jsem musel pomalu. První pocit na ledě byl šílený. Hlavně vzpomínám na první zápas, to jsem si připadal, že mám dvě stě kilo a deset let jsem nehrál hokej. Ale zápas od zápasu to bylo lepší. Už jsem se cítil dobře a snad v tom budu zítra pokračovat," podotkl.

Těší se na čtvrteční vystoupení v hale Globen, kam se český tým vrací poprvé od roku 2014. Zohorna nemá na tehdejší turnaj dobré vzpomínky. "Zlomili mi tady nohu. To bylo někdy na konci prvního zápasu se Švédy, kdy jsem skočil do střely, dostal jsem do nártu a měl jsem ho zlomený," vybavil si Zohorna, který se pak dostal poprvé na světový šampionát v roce 2016 v Moskvě.

Teď už má na kontě 94 reprezentačních startů a nebýt zdravotních potíží, mohl už nyní útočit na stovku. "Koukal jsem na to, ale nepřemýšlím nad tím. Bylo by to hezké, kdybych měl sto zápasů v reprezentaci, ale nijak to neberu. Až to bude, tak to potěší. Jsem rád za každou šanci, kdy můžu přijet a hrát za Českou republiku," uvedl.

Věří, že zápas proti Švédsku v Globenu bude hezký zážitek. "Je to krásná hala. Těšíme se na to, Doufám, že přijde hodně fanoušků a bude dobrá atmosféra," dodal Zohorna.