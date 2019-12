Zohorna musí na operaci se slepým střevem, nahradí ho Pavlík

Útočník Tomáš Zohorna z Chabarovsku vypadl kvůli zánětu slepého střeva na poslední chvíli z nominace hokejové reprezentace na Channel One Cup. Na druhém podniku seriálu Euro Hockey Tour ho nahradí Radovan Pavlík z Hradce Králové.

"Tomáš Zohorna byl v Plzni na prohlídce v nemocnici. Má zánět slepého střeva a pravděpodobně bude také operován," řekl ČTK mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Jednatřicetiletý Tomáš Zohorna měl podle všeho hrát na turnaji opět v útoku s bratry Hynkem a Radimem, stejně jako tomu bylo i v listopadu na Karjale. Tam se jim dařilo a pomohli týmu k turnajovému triumfu.

Pro dnešní úvodní zápas v Plzni proti Finsku (18:30) dostalo bratrské trio spolu s obráncem Ondřejem Vitáskem volno. Nově povolaný Pavlík by se tak měl zapojit do turnaje až po přesunu do Moskvy.

Jednadvacetiletý Pavlík odehrál v této extraligové sezoně 25 utkání a připsal si deset bodů za pět branek a stejný počet asistencí. Na kontě má šest reprezentačních startů a jeden gól. Rovněž on byl členem vítězného týmu na Karjale.