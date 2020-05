Reprezentační brankář končí v Örebru. Klub s ním neprodloužil smlouvu

Hokejový brankář Dominik Furch po sezoně strávené ve švédském celku Örebro HK změní působiště. Třicetiletý český reprezentant vloni podepsal ve Švédsku roční smlouvu a klub nyní oznámil na svém webu, že mu ji neprodlouží. Posléze oznámil příchod mistra světa a nejlepšího brankáře šampionátu z roku 2013 Jhonase Enrotha.

Furch v Örebro odchytal 46 zápasů s průměrem 2,26 obdržené branky na zápas a úspěšností zásahů 91,8 procenta. Klub v předčasně ukončeném ročníku SHL obsadil osmé místo.

Do Švédska Furch přišel po ročním působení v Čerepovci, v Kontinentální lize předtím chytal tři roky za Omsk. Českou extraligu hrál za Slavii. Podle serveru hokej.cz by mohl další působiště najít znovu ve Skandinávii, případně se vrátit do KHL.

Brzy dvaatřicetiletý Švéd Enroth už za Örebro chytal v předminulé sezoně. V té poslední působil v Dinamu Minsk v KHL a posléze v Klagenfurtu v EBEL. V minulosti odehrál na 150 zápasů v NHL za Buffalo, Dallas, Los Angeles a Toronto.