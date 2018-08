Stanley Cup navštívil město, jež se vyrovnává s tragickou nehodou.

Stanleyův pohár zavítal v pátek do malého kanadského města Humboldt, kterým v dubnu otřásla tragická nehoda autobusu s mladými hokejisty, z nichž deset zahynulo. Slavnou hokejovou trofej přivezl útočník Washingtonu Chandler Stephenson, aby podpořil obyvatele města v provincii Saskatchewan ve snaze vyrovnat se s neštěstím.

"Znamená to pro mě hrozně moc. Vím, že ti, co zemřeli, by to také ocenili. Je pěkné je takhle uctít," citovala agentura AP Kaleba Dahlgrena, jednoho z třinácti hráčů Humboldt Broncos, kteří dubnovou srážku autobusu s kamionem přežili. Při havárii přišlo o život 16 lidí.

Strážce Stanleyova poháru Philip Pritchard zveřejnil na twitteru fotografie s trofejí umístěnou mezi pomníčky hokejistů, u kterých leží desítky hokejek. "Jejich sny o Stanley Cupu se nevyplní, tak jsme si řekli, že jim ten pohár přivezeme," napsal Pritchard, který se o pohár stará již 27 let.

Čtyřiadvacetiletý Stephenson pochází z provincie Saskatchewan. Narodil se v Saskatoonu, který leží nedaleko Humboldtu.

Autobus s mladými hokejisty havaroval 6. dubna cestou na zápas juniorské ligy. Řidič kamionu vyvázl bez zranění a čelí obviněním z nebezpečné jízdy s následkem smrti a zranění.