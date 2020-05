Straka vítá novou zkušenost, co chce hráčům předat?

Šéf plzeňského hokejového klubu Martin Straka předloni nabídku na pozici hlavního kouče české reprezentace nepřijal, nyní na pozici asistenta trenéra Filipa Pešána kývl. Sedmačtyřicetiletý olympijský vítěz z Nagana 1998 a mistr světa z Vídně 2005 se v nové roli vrátí do národního týmu po téměř 12 letech.

"Bude to nová zkušenost, na kterou se těším. Naším úkolem bude Filipovi poskytovat podporu a pomoc, aby to fungovalo. Těším se na spolupráci s ním. Je to úspěšný trenér a my doufáme, že budeme úspěšní i v národním týmu," řekl v rozhovoru pro klubový web Plzně Straka, který dres národního týmu oblékl naposledy v listopadu 2008.

Na pozici kouče vedl v letech 2016 až 2018 Plzeň, kde je majitelem, generálním ředitelem i jednatelem. K národnímu týmu se nechal zlákat až nyní a jde do toho s plzeňským asistentem Jaroslavem Špačkem, který už na této pozici u reprezentace působil v letech 2014 až 2018.

"Jarda má v tomhle ohledu více zkušeností, já jsem nováček. Chtěl bych týmu předávat dobrou náladu a ukázat klukům ofenzivní věci. Myslím, že to bude ta moje úloha. Všechno rozhoduje ale Filip a ten nám rozdělí role. Určitě si k tomu ještě sedneme a od toho se to pak bude odvíjet," navázal Straka.

K trenérské práci se vrací po dvou letech. "Když jsem trénoval, věci se nakonec nakupily a nešlo v tom pokračovat. Měl jsem sice nabídky, ale nedalo se to skloubit, abych se tomu mohl naplno věnovat. Nabídku jsem dlouho zvažoval, protože moje povinnosti u reprezentace musím skloubit s klubem," přiznal bývalý útočník Pittsburghu, Ottawy, New York Islanders, Floridy, Los Angeles a New York Rangers.

"Podle rozpisu, jak zatím vypadá, by to mělo být docela v pohodě, jen ke konci základní části a play off... Tam se budeme muset domluvit, jak si rozdělíme role, abych mohl v Plzni být. Ale znovu říkám, za tohle je zodpovědný Filip a my k němu budeme absolutně loajální," podotkl Straka.

Těší se na spolupráci s dvaačtyřicetiletým Pešánem. "Je to úspěšný trenér, který toho na svůj věk dokázal opravdu hodně. Je vidět, že zkrátka umí a ví. Doufám, že něco můžu předat, a naopak se také budu učit novým věcem. Nakonec ale beztak budeme hodnocení podle úspěchů a neúspěchů. Tak to vždycky je," prohlásil Straka.

Poté, co se rozhodl, že ostatní povinnosti skloubí s návratem na mezinárodní scénu v nové roli, je to pro něj výzva. "Těším se na to, že budeme pracovat s nejlepšími hráči, které Česká republika má v Evropě. Na mistrovství světa, kdyby se povedli kluci z NHL, to bude na Filipovi a Petru Nedvědovi, se potkám s dalšími vynikajícími hráči," prohlásil.

"Také uvidím něco nového - jak trénují a hrají ostatní nároďáky, jak to u nich funguje. Bude to pro mě něco jiného a věřím, že mě to osobně může také posunout," dodal Straka.,

