Švýcarský celek chystá pro Kováře miliony, centr ale touží po NHL

Loňská nepovedená štace v zámoří mu touhu zahrát si v NHL nepřekazila. Hokejista Jan Kovář i letos vyčkává, zda mu jeden z 31 klubů nejslavnější hokejové soutěže nepošle nabídku. Když ne, tak si 29letý centr nemusí o svou budoucnost dělat starosti. Smlouvu už mu chystají ve Švýcarsku, kde si ho jako vytouženou posilu vytipoval letošní finalista NLA Zug, který už si přichystal i pohádkový plat.

Zug se chystá mohutně posilovat. Důvod je zřejmý. Získat konečně mistrovský titul, na který čeká od roku 1998. Pomoci mu má k němu český centr Jan Kovář. Podle švýcarského deníku Sport.ch jsou už obě strany dohodnuté, čeká se pouze na Kovářův podpis.

Devětadvacetiletý rodák z Písku s ním ale otálí, neboť doufá, že mu na stole přistane z NHL, což také potvrdil jeho agent Vladimír Vůjtek mladší pro server hokej.cz. "Je pravda, že ve Švýcarsku je o Honzu zájem. Stejně tak v NHL. V tuto chvíli nemohu být konkrétnější, Honza ještě nikde smlouvu nepodepsal," řekl Vůjtek.

Pokud by zámoří nevyšlo, v Zugu je pro něj připravena velmi lukrativní smlouva, která by mu ročně vynesla 900 000 švýcarských franků tedy přibližně 21 milionu korun. V případě, že by Kovář oblekl dres tamějšího EVZ, tak by se v rámci Ligy mistrů postavil paradoxně proti Plzni, kde dohrál loňskou sezonu po zklamání v NHL. Dalšími účastníky skupiny jsou poté finská Hämeenlinna dánský celek Rungsted Seier Capital.

Jan Kovář není však pro Zug jedinou vyhlédnutou posilou. Letošní švýcarský vicemistr chce udělat všechno pro to, aby v nadcházející sezoně došel až na vrchol. Do svých řad už získal kanadského centra Sama Carricka, z Lugana přišel Grégory Hofmann, Švéd Erik Thorell či gólman Leonardo Genoni - vicemistr světa z roku 2018.