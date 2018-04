Tragédie v Kanadě! Do autobusu mladých hokejistů narazil kamion

Kanadský hokej se vzpamatovává z velké rány. Juniorský celek Humboldt Broncos vyrazil autobusem k dalšímu utkání své soutěže, na místo zápasu už však nedojel. Po srážce s kamionem zemřelo 14 lidí, další utrpěli zranění. Hrůznou zprávu vstřebává pomalu vstřebává celý hokejový svět a všichni zasílají kondolence.

Měl to být den jako každý jiný. Mladí hokejisté týmu Humboldt Broncos z kanadské provincie Saskatchewan nasedli do autobusu a namířili si to k dalšímu duelu své juniorské soutěže. Zápas semifinálové série play-off v Nipawinu už však neodehráli.

Necelých třicet kilometrů před cílem, v blízkosti města Tisdale, do autobusu narazil kamion. Z osmadvaceti osob na palubě zemřelo čtrnáct lidí, další byli převezeni do nemocnice. Tři jsou doposud v kritickém stavu.

Domácí stadion týmu se mezitím stal centrem veškerých informací a také pietních aktů. "Naše myšlenky a modlitby jsou s rodinami zaměstnanců, sportovců i všech, kteří byli touto hroznou tragédií zasaženi. Rodina Broncos je v šoku. Snažíme se naši ztrátu zvládnout," prohlásil šéf klubu Kevin Garinger.

🔵 UNITED IN GRIEF Humboldt Broncos Junior Ice Hockey Players Hold Hands In Hospital Beds After Crash Kills 14 On Team Bus. There were a total of 28 people on board including the driver & the players ranging in age from 16 to 21 https://t.co/Uy4GScajvR #prayforhumboldt #news pic.twitter.com/WGdaVacQVy

Klubu začali kondovat fanoušci, další týmy, hráči z NHL a další. Všichni navíc nabízejí pomocnou ruku. K tragédii se vyjádřil i kanadský premiér Justin Trudeau. "Nedokážu si představit, co prožívají rodiče (obětí) a myslím na všechny v Humboldtu, kterých se tato tragédie dotkla."

The bus carrying the Humboldt Broncos has been involved in a serious crash with an 18-wheeler enroute to their game against the Nipawin Hawks.



RCMP has confirmed that there have been casualties, but are unable to give details at this time. #PrayersForHumboldt pic.twitter.com/d3NsUlDPeN