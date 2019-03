Trenér Sparty útěk z klubu i přes velký neúspěch nechystá

Trenér hokejové Sparty Uwe Krupp dal jasně najevo, že nehodlá utíkat od rozdělané práce. Přestože první polovina z jeho dvouleté smlouvy zdaleka nedopadla podle představ jeho samého i ambiciózního pražského klubu marně usilujícího o titul od roku 2007, bývalý vynikající obránce u týmu nadále zůstává.

Třiapadesátiletý německý kouč odmítl jakékoliv myšlenky na útěk z klubu. Ani ho nenapadly. "Nikdy jsem nebyl ten typ, který by utíkal před výzvami. Toho jsem se držel jako hráč i jako trenér. V obou rolích už jsem si podobnými situacemi prošel a dobře vím, že všechno nezáleží jen na vás. S vedením klubu jsme se domluvili, že zůstávám. Cítím ke Spartě zodpovědnost a chci jí pomoci k lepším výsledkům. Je to i otázka mé osobní cti," řekl Krupp na setkání s novináři.

Ani on nedokázal vylepšit desáté místo z minulého ročníku, v němž Spartě skončila sezona prohrou 0:3 na zápasy v předkole s Libercem. Tentokrát ji zastavily Vítkovice. S tím rozdílem, že Pražané uhráli alespoň zápas. Krupp dobře vnímá velké zklamání.

"Nikdo není šťastný z toho, jak tahle sezona skončila. Všichni za to neseme zodpovědnost. A všichni také musíme v příští sezoně odvést lepší práci a posunout se na vyšší úroveň, ať jde o hráče, trenéry, management klubu či majitele," řekl Krupp.

Vysoká očekávání vzala po kostrbatém průběhu sezony definitivně za své se sokem, přes něhož mohla Sparta přejít. "Vítkovice určitě byly týmem, přes který jsme měli zvládnout postoupit. Byli jsme lepší ve všech možných aspektech a hráli dobrý hokej. I když by se mi líbilo, kdybychom hráli ještě více fyzický hokej, bylo by tak nepříjemnější proti nám hrát. Jenže jsme nedávali góly. A gólman soupeře Bartošák odchytal skvělou sérii," připustil Krupp.

S nejlepšími jsme neměli šanci uspět, tvrdí Krupp

Sám ale také přiznal, že jeho tým se nemohl rovnat nejlepším. "Díky té sezoně jsem zjistil reálnou sílu všech týmů v extralize. Jsme sice možná mladý tým, ale v současné situaci určitě nejsme dost dobří na to, abychom porazili v sérii na čtyři vítězství týmy, jako je třeba Brno. S tou první čtyřkou bychom neměli šanci uspět," nezastíral Krupp.

Jenže slavný klub jako Sparta touží po nejvyšších metách. O to více, že poslední titul už je 12 let starý. "Ne všechno je špatné, ale některé věci je potřeba dělat jinak, pokud chceme konkurovat i těm úplně nejlepším. Vyžaduje to určitě nějaké změny. Není to o tom jen říct, že tihle hráči hrají špatně, a odepsat je. Je to všechno o hokeji, jaký bude Sparta hrát. Musíme najít vhodné řešení," konstatoval Krupp.

Koncept pro nadcházející období je teď podle jeho názoru zásadním domácím úkolem, který je třeba vyřešit. "Potřebujeme nějakou dlouhodobou vizi a té se pak musíme držet, jít všichni stejným směrem a všechno tomu podřizovat. Bude se to odvíjet i podle rozpočtu, který nám předestře majitel. Každopádně musíme odvést lepší práci, což by nemělo být až tak složité, neboť v této sezoně jsme zkrátka nebyli dobří," doplnil Krupp.

Na začátku přitom vypadalo vše mnohem lépe. A Pražané dokonce vedli extraligu. "Líbilo se mi, jak jsme sezonu začali, jakou měl tým energii a jak jsme si poradili s některými těžkostmi. Pak přišla zranění, která nás vyvedla z rovnováhy, propadli jsme se tabulkou... S koncem sezony jsme se sice zase zlepšovali, ale na tu úroveň už jsme se nedostali," řekl Krupp.

Zatímco loni přišel k hotovému týmu, nyní bude mít mnohem větší prostor ho uzpůsobit v souladu se svými představami. "Máme tu pár kluků, kteří tým táhnou. Potřebujeme ale skutečné lídry, vzpomínáte, jakými hvězdami byli pro tento tým Petr Bříza, Michal Broš nebo Jarda Nedvěd?" jmenoval Krupp trio, s nímž je ve Spartě v úzkém kontaktu. "Také potřebujeme tvůrce hry, střelce a nějaké větší urostlé hráče," vypočítal Krupp.

Dobře však ví, že Sparta není pro hráče už tak atraktivní destinací, jak tomu bývalo dříve. "Samozřejmě je mnohem snazší a příjemnější jít do týmu, který vyhrává. Sparta má v Evropě pořád své jméno, v jistém ohledu zůstává určitě atraktivním klubem, ale musíme tu vytvořit prostředí, které by zase bylo pro hráče hodně lákavé," řekl Krupp.