Třinec prohrál a končí ve skupině poslední, musí do čtvrtfinále

Hokejisté Třince prohráli ve svém druhém utkání na Spenglerově poháru s KalPou Kuopio 1:3 a skončili ve skupině Torriani na posledním, třetím místě. Oceláře tak čeká v sobotu od 20:15 čtvrtfinále s druhým týmem skupiny Cattini, kterou tvoří Kanada, Davos a Norimberk. KalPa bude hrát v pátek o první místo a přímou účast v semifinále s Magnitogorskem.

Oceláři nastoupili do utkání hned po středeční prohře s Magnitogorskem 1:2 po samostatných nájezdech. Do branky se místo odpočívající jedničky Šimona Hrubce postavila trojka Lukáš Daneček, protože Petr Kváča se zranil proti Metallurgu v rozstřelu. V sestavě navíc scházeli klíčoví zadáci Lukáš Krajíček s Vladimírem Rothem.

"Změny v sestavě jsme museli udělat, kluci mají dlouhodobější zdravotní problémy. Hráči, kteří hráli, se s tím ale popasovali výborně a dokázali ty klíčové hráče zastoupit," uvedl pro klubový web trenér Marek Zadina.

Do první velké šance se dostal v šesté minutě Ondřej Kovařčík, který ujel za obranu, ale jeho blafák do bekhendu mezi betony slovenský gólman Godla se štěstím vytěsnil mimo pravou tyč. Finský tým se následně ubránil v oslabení a ve 13. minutě se ujal vedení. Po Rissanenově přihrávce překonal Danečka Alexander Ruuttu, syn bývalého útočník Buffala, Chicaga či Vancouveru Christiana Ruuttua.

Za dvě minuty mohl po přečíslení po Ciencialově přihrávce vyrovnat Kovařčík, ale Godla se stihl přesunout a skvěle zasáhl. V 18. minutě se opět radovala KalPa, ale předčasně. Jokinenovo zakončení prošlo pod Danečkem k Nuutinenovi, jehož pokus se odrazil od částečně za brankovou čárou ležícího obránce Gernáta. Sudí ale nenašli na videu prokazatelný záběr, podle něhož by puk skončil v brance, a gól neuznali.

V úvodu druhé části Oceláři odolali při Marcinkově trestu a ve 25. minutě Godla opět v poslední chvíli vytěsnil betonem pokus Chmielewského. V polovině utkání se Třinec ubránil při pobytu Polanského na trestné lavici a ve 33. minutě vyrovnal po individuální akci střelou z pravého kruhu Gernát.

Za 53 sekund ale opět získalo vedení Kuopio. Po Adámkově zaváhání ve středním pásmu ujel Texier a překonal Danečka střelou na vyrážečku. Oceláři mohli odpovědět. Ve 37. minutě ale Chmielewski místo střely nepřesně vrátil puk na Kovařčíka. Potom ještě neproměnil únik Marcinko.

"Na turnaji nás trápí koncovka. Máme spoustu vyložených šancí, nájezdů nebo jedeme ve dvou na gólmana, bohužel to tam nepadá," litoval trenér Zadina.

Po 32 sekundách závěrečného dějství KalPa pojistila náskok. Ruuttu obral o puk Gernáta a bekhendem překonal padajícího Danečka. Třinec přečkal trest Chmielewského, ale pak se marně snažil dohnat ztrátu. Velké šance třetí dvacetiminutovka nepřinesla a stav nezměnila ani závěrečná power play Třince.

"Neproměňujeme šance, kdyby ano, tak bychom teď mohli mít šest bodů. Bylo by to jiné, my se s tím ale musíme popasovat. Věříme, že nám to ve čtvrtfinále napadá, kluci se zklidní v koncovce a ten zápas zvládneme," vyhlížel Zadina sobotní boj o semifinálovou účast.