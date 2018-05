Týmy představují nové posily, čtyři Češi míří do KHL

S příchodem prvního května přicházejí týmy s novými posilami. Téměř všechny kluby se začínají chlubit přicházejícími hráči, kteří budou nosit jejich dres v nadcházející sezoně. Pětice českých hokejistů našlo nové angažmá v KHL. Pozadu nezůstali ani extraligové celky, jenž postupně představují čerstvé akvizice na klubových webech.

Zatím nejvíce českých hokejistů přivábil Chabarovsk. Tým z Dálného východu získal do svých řad brankáře Libora Kašíka ze Zlína a Tomáše Filippiho z Liberce, který naváže na tři strávené roky v Magnitogorsku. Podle jeho agenta Roberta Spálenky počítají s 25letým centrem do prvního útoku. V Amuru se tak rozšíří početná česká kolonie krajanů na pět. V celku Kontinentální hokejové ligy už totiž působí další tři Češi - Obránci Jan Kolář s Michalem Jordánem a útočník Tomáš Zohorna.

Hodně živo bylo i v Česku. Nové posily představují postupně i extraligové kluby. Jako první ohlásila příchozí hráče Mladá Boleslav. Podle očekávání v seznamu nechybělo jméno Michala Vondrky, o němž se spekulovalo už dlouho dopředu. "Hledali jsme osobnost, která by plnila roli zkušeného, velezkušeného hráče. Je to v současnosti jedno z největších hokejových jmen v Čechách," řekl klubovému webu sportovní manažer Jaromír Látal. Kromě Vondry podepsali se středočeským týmem smlouvu také David Šťastný ze Zlína a Martin Pláněk z Hradce Králové. Oba jsou členy národního týmu pro nadcházející mistrovství světa v Dánsku.

Z Mladé Boleslavi naopak zamířil pryč Radan Lenc, jenž bude nově působit v Liberci. V dresu Bílých Tygrů se představí i slovenský útočník Libor Hudáček. "On je velmi kvalitní a zkušený kreativní centr, který zacelí mezeru po odchodu Martina Bakoše nebo Tomáše Filippiho. Slibuji si od něj zvýšení naší produktivity v zakončení," řekl na adresu 27letého Slováka kouč a ředitel sportovního úseku Filip Pešán.

Hradec Králové naopak lovil v týmu, který ho vyřadil v semifinále uplynulého ročníku extraligy. Z Třince přichází do Mountfieldu obránce Tomáš Linhart a útočník Daniel Rákos. "Vzhledem k tomu, že obranu víc omladíme, tak jsme rádi, že se nám Tomáše podařilo získat. Myslím si, že jeho zkušenosti a důraz v soubojích i v předbrankovém prostoru se nám budou hodit," řekl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček pro klubový web. Východočeši také počítají s tím, že by je mohl opustit gólman Patrik Rybár, jenž by měl podle všeho zamířit do NHL.

Další, kdo oznámil nové posily, jsou Vítkovice a Zlín. Ostravský klub zatím prozradil pouze jméno útočníka Jana Schleisse z Plzně, naopak nepočítá s obráncem Karolem Slobodou. Berani přivítali ve svém kádru Jakuba Hermana z Olomouce a následně odchovance Nicolase Werbika, který se vrací ze zámoří, a také Jakuba Šlahaře. "Sázíme na zdejší hokejisty a věříme, že potvrdí svou kvalitu. Počítáme s tím, že v brzké době potvrdíme jméno jednoho velmi kvalitního forvarda z extraligy," uvedl sportovní manažer klubu Jiří Šolc.