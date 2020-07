Účast hokejistů NHL na olympiádě je zase o krok blíž

Návrat hokejistů z NHL na olympijské hry je podle předsedy mezinárodní federace IIHF Reného Fasela zase o krok blíž. V rozhovoru pro agenturu AP švýcarský funkcionář uvítal, že dohoda o prodloužení kolektivní smlouvy v elitní zámořské soutěži pamatuje i na tuto otázku.

Hokejisté z NHL startovali pod pěti kruhy poprvé v Naganu 1998, kde turnaj skončil triumfem české reprezentace. Pak se představili i v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a Soči, předloni v Pchjongčchangu se však hrálo opět bez nich.

Jedním z důvodů tehdy byl i časový rozdíl mezi Amerikou a Jižní Koreou, kvůli němuž by zápasy olympijského turnaje běžely v USA a Kanadě na televizních obrazovkách brzy ráno. Podobné to bude i při hrách 2022 v Pekingu, tentokrát to ale pro NHL zásadní překážku nepředstavuje.

Fasel si pochvaloval, že jednání o účasti hokejistů z NHL v Pekingu je na dobré cestě. "Po Pchjongčchangu jsme to nevzdali, nezahořkli jsme. Pořád před námi zůstává spousta výzev, ale v principu je tato kolektivní smlouva pro mne a především pro celý mezinárodní hokej velmi dobrou zprávou," uvedl Fasel, který chtěl letos po 26 letech pozici prezidenta IIHF opustit, avšak kvůli koronavirové krizi mu byl prodloužen mandát do podzimu 2021.

Podle AP je v návrhu kolektivní smlouvy zakotvena možnost vyslání hokejistů z NHL nejen na nejbližší hry do Pekingu, ale rovněž na další olympijský turnaj, který se v roce 2026 uskuteční v Miláně. Znění smlouvy má liga odtajnit poté, co se k ní vyjádří hráči; jejich hlasování se uzavře v pátek.