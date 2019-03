V první hokejové lize startuje boj o baráž, Jágr míří do Jihlavy

V pátek odstartuje semifinále první hokejové ligy, které rozhodne o účastnících baráže o extraligu. Ve hře jsou čtyři kluby s bohatou i úspěšnou minulostí v extralize i hvězdy v dresu Kladna. Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem se s Rytíři představí v Jihlavě, Vsetín hostí Motor České Budějovice.

Dvanáctinásobný mistr Jihlava, která loni po roce v extralize sestoupila zpět do druhé nejvyšší soutěže, se bude snažit překazit sen o postupu mezi elitu hrajícími majiteli Kladna Jágrovi. "Musím říct, že jsem rád, že na sebe narazí dva tradiční kluby. Na zápasy se moc těším, protože Kladno má velmi kvalitní tým a budeme moct na ledě vidět hráče z NHL, což už se třeba do budoucna nemusí podařit," řekl webu Dukly jednatel Bedřich Ščerban.

Šestinásobný šampion Kladno je od sestupu v roce 2014 v první lize pátou sezonu a tentokrát se snaží o postup v sestavě se sedmačtyřicetiletým druhým nejproduktivnějším hráčem historie NHL Jágrem a Plekancem. "Víceméně jsem s tím počítal, že pokud postoupíme, že budeme hrát s Jihlavou. Suverénně vyhrála základní část, podávala nejstabilnější výkony. Ale my máme taky dost kvalitní tým, budou to šachy. Uvidíme," podotkl Jágr.

Rovněž Vsetín má na kontě šest titulů, když vládl extralize nepřetržitě v letech 1995 až 1999 a pak přidal šestý triumf ještě v roce 2001. V semifinále druhé nejvyšší soutěže se Valaši představí poprvé od roku 1994. Tehdy Vsetín postoupil mezi elitu a po sestupu v roce 2007 a krachu se teprve předloni dostal z druhé ligy do první.

"Motor měl dva dny navíc na regeneraci, ale z nás spadl balvan toho, že jsme byli favoritem v té sérii s Prostějovem a chtěli uspět. Dostat se do semifinále bylo naším cílem. Po výborné základní části jsme šli z druhého místa, případné vypadnutí by bylo samozřejmě zklamání. Teď můžeme hrát uvolněněji, jen je třeba rychle zregenerovat a dát se do kupy. Nekončíme a pokusíme se udělat pro úspěch co nejvíce," řekl trenér Vsetína Martin Jenáček klubovému webu.

Českobudějovičtí dobyli jediný titul v roce 1951. O návrat do extraligy usilují od roku 2013, kdy došlo k přestěhování HC Mountfield do Hradce Králové, a to včetně licence.

"Vsetín je útočný tým, který chce hrát s kotoučem. V základní části jsme s nimi hráli čtyři vyrovnané zápasy. Myslím si, že to budou parádní hokeje. Rozhodne několik drobností. Záležet bude i na momentální připravenosti a síle obou týmů. Proti Prostějovu rovněž jako my prostřídali brankáře, takže jejich nasazování může být velice důležitý aspekt," uvedl asistent trenéra Aleš Totter.

"Musíme být také připraveni na speciální formace, kterými nakonec rozhodli čtvrtfinále. Pro nás bude důležité, abychom rozšířili produktivitu na více hráčů a rozložili mezi ně i čas na ledě. Série může být dlouhá," předpověděl Totter.

Série hrané na čtyři vítězné duely skončí nejdříve ve středu 20. března a nejpozději v úterý 26. března. V baráži budou vítězové bojovat o dvě místa v nejvyšší soutěži s Pardubicemi a jedním z dvojice Chomutov, Karlovy Vary.