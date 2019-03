Varování Jágra: Jednou vyhraješ jasně, pak to může být opačně

Velmi povedený vstup do semifinálové série play-off první ligy mají za sebou hokejisté Kladna, jimž se podařilo vyhrát úvodní zápas na ledě Jihlavy 4:1. Hrajícího majitele středočeského klubu Jaromíra Jágra těšilo, jak suverénně Rytíři k prvnímu úspěchu došli, zároveň ale varoval, že v sobotu může být všechno úplně jinak.

Kladenští se na Vysočině prezentovali soustředěným výkonem. Dvě třetiny byli lepším týmem, ve třetí dvacetiminutovce už jen hlídali tříbrankový náskok. Odměnou jim byla na pátý pokus první výhra proti vítězi základní části.

Jágr ale nechtěl nečekanou převahu Kladna moc komentovat. "Na to fakt vůbec nekoukám, kdo jak hrál okolo. Soustředím se na náš tým a na nás. Na to, co budeme dělat příště. Jsou to prostě šachy. A že jsi dnes vyhrál jednoznačně, neznamená, že to zítra nemůže být zase naopak. Tak to prostě je. Na to jsem už dost zkušenej, abych věděl, že jeden den vyhraješ osm a druhý den jich můžeš osm dostat," řekl Jágr ČTK a deníku Sport.

Přesto musel Rytíře hřát pocit, že jdou správným směrem. "Domácí budou ale hrát příště určitě daleko lépe než dneska. Tak uvidíme, co z toho bude. Ale samozřejmě je to povzbuzení, určitě je hezké vyhrát zápas venku a ještě v Jihlavě. Pořád však platí to, že musíš vyhrát čtyři zápasy, abys postoupil dál," zdůraznil Jágr.

Základním stavebním kamenem úspěchu byl gól hned na začátku, když se po 46 vteřinách hry trefil Tomáš Redlich. "Jasně, to nám hodně pomohlo. Gól hned ve druhém střídání, pak jsme dali druhej. Udělali jsme sice jednu chybu a vrátili jsme je zpátky do hry, ale pak si myslím, že jsme to kontrolovali," ohlédl se za průběhem duelu Jágr.

Rytíři se navíc mohli spolehnout na skvělý výkon Lukáše Cikánka v brankovišti. "Chytal výborně," ocenil Jágr. Bouřlivou atmosférou na Horáckém zimním stadionu, do jehož hlediště zavítalo takřka šest a půl tisíce diváků, se nezaobíral. "Neřeším to. Máme nějaký cíl a na ten se soustředím," podotkl Jágr.

Rytíři nespoléhají na jednu údernou formaci, ale mají produktivitu rozloženou napříč celým mužstvem. "Je to tak poskládané a právě tak jsme to i chtěli. Od začátku to tak mělo být. Jestli to vyjde, nebo ne, to se uvidí," konstatoval Jágr.

Kladnu se zatím sázka na tuto kartu vyplácí. Přerov v předchozím kole vyřídili Rytíři výsledkem 4:1 na zápasy, nyní mají proti sobě favorita Jihlavu a do série vykročili lépe.

"Moc se nám v tomto ohledu nevedlo v sezoně, protože jsme měli spoustu zraněných, ale zase na druhou stranu od nás nikdo nic nečekal, protože si mysleli, že hrajeme h.... Moc často jsme nebyli kompletní, takže bylo občas těžké i něco natrénovat. Uvidíme, jak to půjde dál," řekl Jágr.

Na konci druhé třetiny ozdobil zápas parádní souhrou s Tomášem Plekancem, jehož zakončení však s velkým štěstím vykryl jihlavský gólman Niklas Lundström. "Copak ho můžu sprdnout, když sám mám v play off jednu velkou nulu?" smál se s odkazem na kolonku nastřílených gólů Jágr, jenž zatím stihl za čtyři zápasy vyřazovacích bojů dvě finální přihrávky. "Já fakt nemůžu nikomu říkat 'dejte už góla', to nejde," dodal s úsměvem.