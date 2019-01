Ve stopách Hrubce? Gulaš je nominován na prestižní cenu

Tahoun hokejové Plzně Milan Gulaš by mohl získat významné ocenění. Stal se jedním ze tří kandidátů pro nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů. Vítězstvím by navázal na loňský úspěch třineckého gólmana Šimona Hrubce.

Sedmadvacetiletý brankář Ocelářů ji získal, přestože se spoluhráči vypadl smolně na nájezdy už v semifinále. Takový osud by mohl potkat i západočeský tým. Plzeň v prvním utkání nestačila na Frölundu, když ve Švédsku padla 3:6. Hattrick za český tým vstřelil netradičně obránce Conor Allen.

V zámoří je anketa MVP (Most valuable player = nejužitečnější hráč) velmi vysoko ceněna. V NHL je nazývána jako Hartova Trofej a je to vůbec nejdéle udělovaná cena. Za poslední tři roky ji nad hlavu zvedli borci jako Taylor Hall, Connor McDavid nebo Patrick Kane.

O vítězi evropské verze rozhodují fanoušci na oficiálním webu hokejové ligy mistrů. Mezi soupeři Milana Gulaše jsou brankář Stephen Michalek ze Salcburku a kanadský útočník Trevor Parkes z Mnichova.

Gólman rakouského celku na sebe upozornil průměrem 1,77 inkasovaného gólu za zápas s celkovou úspěšností zákroků 93,55 %. Hráč německého klubu je zase s devíti přesnými zásahy zatím nejlepším střelcem soutěže, navíc má za sedm odehraných utkání už dvanáct bodů. Gulaš je více všestranným hokejistou, s třinácti body je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem letošního ročníku Ligy mistrů.

Snajpr Plzně, jenž je v současnosti také třetím hráčem s nejvíce získanými body v české extralize, by tak mohl navázat na loňský triumf Hrubce. K titulu by mu zásadně pomohla účast ve finále, do kterého by v tuto chvíli dovedl Indiány z Plzně pouze opravdový MVP.