VIDEO: Gólman dal druhý gól v životě, zařadil se po bok legend

Je mu teprve 22 let, přesto se zařadil mezi brankářské legendy. Americký gólman původem ze Srbska Alex Nedeljkovic totiž zaznamenal druhý gól v kariéře. V nižší zámořské soutěži AHL totiž trefou přes celé hřiště pečetil výhru svého týmu. Celek Charlotte Checkers i díky němu porazil Hartford Wolf Pack na domácím ledě 7:3. Na profesionální americké scéně se blýskl již druhým gólem v kariéře, což se před tím povedlo i takovým hvězdám pod maskou, jako byli Kanaďané Ron Hextall či Martin Brodeur.

Carolina Hurricanes si vybrala Nedeljkovice již před čtyřmi lety v draftu. V NHL mu dala zatím pouze jednu šanci a hned vychytal čisté konto. Přesto však nadále působí na farmě v Charlotte, kdy se už druhou sezónu po sobě zapsal mezi střelce.

V nedělním zápase nižší ligy AHL běžela 58. minuta zápasu. Domácí Charlotte vedli 6:3 a hosté z Hartfordu se pustili do risku bez brankáře. Usadit v pásmu se jim ale nepodařilo. Gólman Alex Nedeljkovic zachytil kotouč a přesnou švihem zápěstím poslal puk do soupeřovy brány. "Mířil jsem přesně," těšilo mladého brankáře na klubovém webu. Už jednou se takhle trefil i v minulé sezóně.

Nedeljkovic scores, Foegele sets franchise record in wild 7-3 romp over Hartford



"Jediné, co jsem chtěl oproti loňsku změnit, bylo jet na lavičku a oslavit gól se spoluhráči, protože jsem to minulý rok neudělal," řekl po zápase. "Když jsem viděl, jak puk míří do brány. Dal jsem ruce do vzduchu. Připadal jsem si jako malý kluk," popisoval následně pocity po vstřelené brance.

Pro Nedeljkovice se jednalo pochopitelně o první gól ve farmářské AHL. Před tím se mu stejný kousek podařil v nižší East Coast Hockey League (Východopobřežní hokejové lize - pozn. red.) tehdy v týmu Flordy Everblades a stal se tak dvanáctým gólmanem této soutěže a zároveň třináctým ve 82leté historii AHL, kterému se podařilo skórovat. Nedeljkovic se tak připojil ke čtveřici kanadských gólmanů Ronu Hextalllovi, Martinu Brodeurovi, Chrisi Masonovi a Mikovi Smithovi, kteří se trefili víckrát v profesionálních severoamerických soutěžích.

"Vím o něm, že se minulý rok trefil v ECHL," řekl na adresu mladého gólmana americký trenér Charlotte Mike Velucci na wbových stránkách týmu. "Jsem na něj hrdý," pokračoval dále kouč. "Letos jsem měl už nespočet pokusů, které jsem zahodil nebo jsem nezamířil přesně. Tentokrát jsem už nechtěl minout," zdůraznil Nedelkovic, který v národním týmu vybojoval již zlatou medaili z mistrovství světa do osmnácti let a ze starší kategorie má bronz.